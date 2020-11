Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: tovább kell bővíteni az ellátórendszert

Tovább kell bővíteni a koronavírusos betegeket ellátó rendszert, ezért elhalasztják a nem sürgős műtéteket - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília hozzátette: erről várhatóan még pénteken megszületik a rendelkezés.



Az országos tisztifőorvos közölte: a sürgős műtéteket, valamint azokat a beavatkozásokat, amelyek halasztása egészségkárosodást okozna, továbbra is elvégzik. A nem halasztható beavatkozásokra példaként említette a daganatos, valamint a szív- és érrendszeri betegek ellátását.



Müller Cecília ismét hangsúlyozta, hogy Európa-szerte, így Magyarországon is exponenciálisan nő a fertőzöttek száma. Ez jelentős terhet ró az egészségügyi ellátórendszerre, a cél az, hogy bírják a terhelést - hangsúlyozta. Bár a szükséges ágyszám rendelkezésre áll, a megfelelő személyzetről is gondoskodni kell. A lehető legrosszabb forgatókönyvre készülnek - közölte.



Az egymillió emberre jutó fertőzöttek számát illetően az európai államok között Magyarország az alsó harmadban, a halálozások tekintetében a "középmezőnyben" van - tette hozzá. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a különböző államok adatait nehéz összehasonlítani.



El akarják laposítani a járványgörbét, amihez csökkenteni kell az érintkezések számát - idézte fel az országos tisztifőorvos.



Kiemelte, hogy az elhunytak között alacsony, 5-7 százalék azok aránya, akiknél nem azonosítottak alap- vagy kísérőbetegséget. Ebből is látszik: aki régóta valamilyen kórban szenved, annak figyelnie kell arra, hogy "karbantartsa" azt.



Az elhunytak átlagéletkora 76,1 év, ezért Müller Cecília ismét arra kérte a fiatalokat, hogy vigyázzanak az idősekre.



Fontosnak nevezte az influenza elleni védőoltás beadatását. Jövő héten újabb vakcinákat "terítenek" országszerte - közölte. Azt mondta, hogy a beszerzés folyamatos, de sok nehézséggel küzdenek: több állam nem szállít, lemondja a megrendelést a bevezetett exporttilalom miatt. Ugyanakkor Magyarországon is folyamatos a gyártás - emelte ki.



Kérdésre Müller Cecília azt felelte, hogy az egészségügyi dolgozók 3,3 százaléka fertőzött, ami kifejezetten kedvező arány, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megállapítása szerint ugyanis 10-15 százalékkal kell számolni.