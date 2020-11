Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: a kijárási korlátozás célja a csoportosulások megszüntetése

Müller Cecília szerint a fiataloknak nagy a felelőssége, hiszen ők maguk nagy eséllyel nem betegszenek meg súlyosan, észre sem veszik, hogy elkapták a vírust, viszont szeretteiknek hazaviszik a fertőzést. 2020.11.05 17:04 MTI

A kijárási korlátozással az a cél, hogy megszüntessék a csoportosulásokat, amelyek a vírus terjedését fokoznák, és akár egy szórakozóhelyen összeverődő fiatalok tovább tudnák terjeszteni a betegséget - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília a fiatalok türelmét is kérve azt mondta: nagy a felelősségük, hiszen ők maguk nagy eséllyel nem betegszenek meg súlyosan - észre sem veszik, hogy elkapták a vírust vagy rendkívül tünetszegényen zajlik náluk a megbetegedés -, viszont szeretteiknek hazaviszik a fertőzést.



A fiatalok kezében lehet most a szülők és a nagyszülők élete - hangsúlyozta az országos tisztifőorvos.



Müller Cecília közölte: az egészségügyi ellátórendszerre rendkívüli teher hárul a napokban, dinamikus emelkedés és exponenciális növekedés jellemzi a járvány terjedését Magyarországon és Európában egyaránt.



Kiemelte: több európai országban az egészségügyi ellátórendszer már teljesítőképessége határához érkezett; ezt szeretnék Magyarországon elkerülni.



Az országos tisztifőorvos arról is tájékoztatott, hogy 5183 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 378-an vannak lélegeztetőgépen. Az elmúlt 24 órában az igazolt fertőzöttek száma 3928-cal emelkedett, 84-en elhunytak. Az áldozatok 49 és 93 év közöttiek voltak, túlnyomó részük krónikus megbetegedésben szenvedett, mindössze 6 százalékuknál volt a halál oka kizárólag a koronavírus-fertőzés.



Müller Cecília hangsúlyozta: egész Európa nehéz helyzetben van, mindenkinek mindent meg kell tenni a járvány terjedésének megakadályozása érdekében.



Különösen nagy a felelősségük az intézmények, üzletek, vendéglátóhelyek üzemeltetőinek a szabályok betartásában és betartatásában. Ez a helyzet mindenki számára rendkívüli kihívás, a szabályok betartásához türelemre, megértésre és lemondásra van szükség a fiatalok részéről is - emelte ki.



Nő a kórházban kezeltek száma és sokan kérdezik, mit kell, mit lehet bevinni a kórházba, ezért a tisztifőorvos elmondta: szükség van személyes iratokra, taj-kártyára, zárójelentésre, leletekre, az addig szedett gyógyszerek listájára, hozzátartozó elérhetőségére, tisztálkodási eszközökre, személyes használati tárgyakra, lehetőleg egyszer használatos műanyag evőeszközre, a kapcsolattartáshoz szükséges telefonra, és ha a kórház szabályai lehetővé teszik, ruházatra.



Kérdésre válaszolva Müller Cecília elmondta: ha elkészül a vakcina, a beadása önkéntes és ingyenes lesz, először az egészségügyi dolgozók, a krónikus betegek és az idősek kapják majd meg.



A tisztifőorvos közölte azt is, hogy a járvány kezdete óta 94 916 fertőzöttet azonosítottak Magyarországon, 3,3 százalékuk egészségügyi dolgozó, ami kedvező adat, sokkal jobb, mint a 10-15 százalékos európai átlag.