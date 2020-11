Bűnügy

Csantavéri bérgyilkos: egyikünket leköpte a drogdíler, ezért kapott golyót

Egy amszterdami és egy budapesti emberöléssel is vádolják, de később egy szerbiai gyilkosságért is felelnie kell majd. 2020.11.05 07:48 ma.hu

Fehér ingben és divatos farmerban, kéz- és lábbilincsben vezette elő hat csuklyás őr Dér Csabát a Fővárosi Törvényszék tárgyalótermébe - írja a Bors.



A csantavéri bérgyilkosként elhíresült férfit egy amszterdami és egy budapesti emberöléssel is vádolják, de később egy szerbiai gyilkosságért is felelnie kell majd. Dér elmondta, nem érzi magát bűnösnek, ő csak az életét védte.



Szerinte az amszterdami gyilkosság előtt pár nappal az életére törtek, a bérelt lakásában hallotta, hogy ketten is felhúzzák a fegyverüket. Ekkor kiugrott az ablakon, majd megölte azt a férfit egy kávézóban, aki az egész folyamatot koordinálta - mondta a bíróságon a szerb-magyar kettős állampolgárságú férfi, aki az elmondása szerint azért ment Hollandiába, mert Szerbiában már vadásztak rá a bérgyilkosok. A pesti gyilkosságot azonban tagadta a bíró előtt.



"A budapesti gyilkosságnál csupán az volt a szerepem, hogy egy drogdíler kérésére pakoljak össze 11 csomagot, amibe kokain helyett édesítőszert kellett raknom, és adjam át V. Lászlónak. A gyilkosságot nem én követtem el. Ketten voltak még a helyszínen, de nem nevezem meg a valódi elkövetőt. Nagyon dühös lett László, amikor megtudta, hogy nincs kokain. Azt mondta, ne hazudozzunk neki, és hogy már volt infarktusa, ezért nagyon nehezen viseli eze­ket a helyzeteket. Végül azután lőtték le, hogy az egyikünket idegességében leköpte."