Koronavírus-járvány

Orbán: reggel hat órakor összeült az operatív törzs - videó

Szerda reggel hat órakor kezdte a munkát az operatív törzs azzal, hogy áttekintette a kórházi kapacitásokat, számba vette a rendelkezésre álló kórházi ágyakat, ápolókat és orvosokat, a beüzemelt és a beüzemelhető lélegeztetőgépeket - közölte a miniszterelnök a Facebookra feltett rövid videóban.



Orbán Viktor elmondta, hogy kedd este összehívta a védelmi bizottságok vezetőit.



"Az utasításokat megkapták, és így tudják majd érvényesíteni a meghozott korlátozó intézkedéseket" - fogalmazott.



Elmondta azt is, szerdán nyolc órakor folytatódik a kormányülés, ahol Palkovics László innovációs- és technológiai miniszter és Varga Mihály pénzügyminiszter számol be a gazdaságvédelmi akcióterv helyzetéről.



"Mert miközben védekezünk a vírus ellen, az országnak működnie kell, a gazdaságnak működnie kell, és be akarom tartani azt az ígéretemet, hogy amennyi munkahelyet a vírus tönkretesz, annyi munkahelyet fogunk létrehozni" - közölte Orbán Viktor.



Ha összefogunk, és mindenki betartja a szabályokat, akkor a mostani szigorítások elegendőek, és nem lesz szükség újabb intézkedésekre - mondta.