Koronavírus: meghalt egy tanár, egy iskolaigazgató lélegeztetőgépre került

2020.11.03 08:43 ma.hu

A tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola egyik pedagógusa a koronavírus-fertőzés miatt elhunyt a kórházban - közölte a Népszavával a Karcagi Tankerületi Központ. A lap úgy tudja, közben kórházba került egy borsodi szakképzési intézmény igazgatója is, aki mesterséges lélegeztetésre szorul. Az iskolában több oktató is fertőzött, ezért hétfőn kezdeményezték a fenntartónál az intézmény bezárását, a távoktatás elrendelését.



Szűcs Tamás, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) választmányi tagja, megyei ügyvivője csak annyit erősített meg, hogy koronavírusos az igazgató és ő is abban bízik, hogy az intézmény engedélyt kap a digitális munkarendre.



A lap megkeresésére csak a Nemzeti Felnőttképzési és Szakképzési Hivatal válaszolt. Azt írták: a jogszabályok értelmében minden egészséggel kapcsolatos adat a személyiségi jogok körébe tartozik, ezért erről nem adható tájékoztatás. Ezek valóban szenzitív adatok, erre hivatkozott korábban Müller Cecília országos tiszti főorvos is, a Klebelsberg Központ (KK) a Népszavával viszont most azt közölte: az iskolák döntik el, közzéteszik-e összesített adataikat.



Több iskola saját weboldalán rendszeresen be is számol arról, hány diák, pedagógus kapta el a fertőzést. Szűcs Tamás erről azt mondta, a fertőzött diákok, pedagógusok száma nem személyes, hanem közérdekű adat, amit minden intézménynek közzé kellene tennie.