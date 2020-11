Koronavírus-járvány

Szijjártó: Magyarország Kínával, Oroszországgal és Izraellel is egyeztet az oltóanyagvásárlásról

Magyarország Kínával, Oroszországgal és Izraellel is egyeztet a koronavírus elleni oltóanyag vásárlási lehetőségeiről - közölte a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Facebook-bejegyzésében.



Szijjártó Péter azt írta: "világszerte egyre riasztóbbak a koronavírus-adatok. Bár egyelőre még több a kérdés, mint a biztos válasz a világjárvány kapcsán, egy ügyben konszenzus van - talán - az egész tudományos világban: az oltás jelentheti az áttörést a védekezés sikeressége szempontjából".



A világ számos helyén zajlanak kutatómunkák, amelyek jelenleg különböző fázisokban vannak. Oroszországban és Kínában már a tesztelés harmadik szakaszánál tartanak, így könnyen lehet, hogy heteken vagy néhány hónapon belül lehetőség nyílik oltóanyag vásárlására ezekből az országokból.



"Az ehhez szükséges egyeztetéseket megkezdtük, pénteken és ma telefonon egyeztettem Gyenyisz Manturov orosz ipari és kereskedelmi miniszterrel, valamint Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszterrel, akikkel megállapodtunk, hogy folyamatos kapcsolatot tartunk fenn a teszteredményekkel, az engedélyezési eljárásokkal és a széleskörű egészségügyi felhasználással kapcsolatos kérdések tisztázása érdekében" - fogalmazott a külügyminiszter.



Hozzátette: mindemellett felvették a kapcsolatot az izraeli illetékesekkel is, hiszen Izraelben is zajlanak kutatások a vakcina kifejlesztése érdekében.