Emlékezés

Halottak napja - A katolikusok az összes szentről és minden elhunytról megemlékeznek

Mindenszentek napján, november 1-jén ünneplik a katolikusok az összes szentet, vagyis valamennyi megdicsőült lelket, november 2-án, halottak napján pedig megemlékeznek minden elhunytról, különösen a tisztítótűzben szenvedő lelkekről - közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) sajtószolgálata pénteken az MTI-vel.



Mindenszentek kötelező ünnep, az egyház előírása szerint ilyenkor a híveknek kötelező szentmisén részt venniük - írták.



Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek mindenszentek napján, vasárnap este a budapesti Szent István-bazilikában misézik, hétfőn, halottak napján este a józsefvárosi Szent József-templomban mutat be szentmisét és imádkozik a koronavírus-járványban elhunytak lelki üdvéért és a betegek gyógyulásáért - közölte Tóth János Csaba, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye sajtóreferense az MTI-vel.



A keleti egyház már 380-ban megtartotta mindenszentek ünnepét, minden vértanúról megemlékezve. A nyugati egyház liturgiájába IV. Bonifác pápának köszönhetően került be, aki a pogány istenek tiszteletére épült római Pantheont 609-ben Mária és az összes vértanú tiszteletére szentelte fel - olvasható az MKPK közleményében.



III. Gergely pápa (731-741) bővítette az ünneplendők körét: "a Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek" emléknapjává tette mindenszentek ünnepét.



November 1-jére IV. Gergely pápa (827-844) döntése értelmében került az ünnep.



November 2-án, halottak napján a katolikus egyház ünnepélyesen megemlékezik minden elhunytról, különösképpen "a tisztulás állapotában levő szenvedő lelkekről".



Az egyház a "testi feltámadás és az örök élet hitével és az ebből fakadó reménnyel éli meg a halottak tiszteletének ősi cselekedetét, melynek minden nép a maga hagyományai szerint tesz eleget". Az egyház kezdettől imádkozik az elhunytakért.



Felidézték: (Szent) Odilo clunyi apát kezdeményezte, hogy mindenszentek ünnepét követően az összes elhunyt emberről is megemlékezzenek. A halottak napját először 998-ban tartották meg, majd a 11. században a clunyi bencés szerzetesek hatására széles körben elterjedt az ünnep.



Az egyház az ünnepen "bizalommal kér" kegyelmet Istentől az elhunytaknak - ismertették a közleményben.