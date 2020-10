Koronavírus

Operatív törzs: meghosszabbították a schengeni határok ellenőrzését

Hatályba lépett az a kormányrendelet is, amely hétfőtől a vendéglátásra és a szórakozóhelyekre is kiterjeszti a kötelező maszkhasználatot. 2020.10.30 13:39 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A schengeni határok ellenőrzésének meghosszabbításáról szóló kormányrendelet értelmében a rendőrség tíz közúti határátkelőhelyen biztosítja a személy és teherforgalom beléptetését - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a pénteki online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert alezredes hozzátette: a nemzetközi teherforgalom számára továbbra is öt átkelő, Tornyosnémeti, Parassapuszta, Rajka, Hegyeshalom, illetve Tornyiszentmiklós autópálya-átkelő van kijelölve.



Kizárólag személyforgalom számára közúton 29. vízi úton pedig két átkelő áll rendelkezésre - mondta.



Emlékeztetett: hatályba lépett az a kormányrendelet is, amely hétfőtől a vendéglátásra és a szórakozóhelyekre is kiterjeszti a kötelező maszkhasználatot. A szigorítás értelmében a szórakozó- és vendéglátóhelyeken, illetve a sportrendezvények vendéglátó részein is kötelező lesz a maszk viselése, amelyet kizárólag az étel és az ital elfogyasztásának idejére lehet levenni. Ezeket az intézkedéseket a magyar állampolgárok élete, egészsége és testi épsége megóvásáért vezették be - mondta.



Hangsúlyozta: a járvány elleni védekezés közös felelősség, ezért kérik, hogy mindenki fokozottan tartsa be a védelmi intézkedéseket. Bár szigorodtak a kiszabható büntetések azokkal szemben, akik nem tartják be a védelmi intézkedéseket, a cél nem az emberek megbüntetése, a rendőrség mindig arányosan lép fel a szabálysértőkkel szemben.



Megismételte: mindenszentek ünnepével és a halottak napjával összefüggésben a hétvégén rendőrökkel találkozhatnak az állampolgárok a temetőknél, a kijelölt parkolókban. Ezek célja a közrend és a közbiztonság fenntartása, a megemlékezéseket veszélyeztető cselekmények megakadályozása és a várhatóan megnövekedő forgalom biztosítása. Figyelemmel kísérik azt is, hogy a tömegközlekedésben hordják-e az emberek a maszkot - mondta.



Kiss Róbert ismertette: csütörtökön 86 esetben jártak el a rendőrök a védelmi intézkedéseket be nem tartókkal szemben. Ebből 16 esetben azért, mert a tömegközlekedésben nem vagy nem megfelelően viselték a maszkot. Többségüket - 15 embert - figyelmeztetésben részesítettek, egy ember ellen azonban szabálysértési feljelentést tettek.



Az üzletekben, közintézményekben és egyéb, a jogszabályban meghatározott helyeken csütörtökön 70 intézkedésre volt szükség a védelmi szabályok be nem tartása miatt, 46 embert figyelmeztettek, 13 helyszíni bírságot szabtak ki és 11 szabálysértési feljelentést tettek - mondta.



Beszámolt arról is, hogy a szeptember második felében életbe lépett védelmi intézkedések szabályait be nem tartókkal szemben eddig 2205 alkalommal intézkedtek, a szabályszegők többségénél, 1837 esetben a legenyhébb szankciót, a figyelmeztetést alkalmazták.

Az alezredes kitért arra: ugyancsak ellenőrizték csütörtökön azokat, akik azzal a céllal léptek be a határon, hogy átutazzanak Magyarországon. Az erre vonatkozó szabályok megszegőivel szemben 43 intézkedésre volt szükség, 42 esetben helyszíni bírságot szabtak ki, egy esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek.



A hatósági házi karanténban lévőket csütörtökön 12 675 alkalommal ellenőrizték, az elmúlt napon 3718 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, ebből 507-et a határátkelőknél. Jelenleg 26 396-an vannak hatósági házi karanténban, közülük 1141-en vállalták, hogy a hatóságok elektronikusan, mobiltelefonos applikáción keresztül ellenőrizzék, betartják-e a karanténszabályokat.



Arra az újságírói kérdésre, hogy hány eljárás indult álhírterjesztőkkel szemben, az ezredes a hatályos jogszabály rémhírterjesztésre vonatkozó passzusát idézte. E szerint aki a nagy nyilvánosság előtt valótlan tényt állít, vagy valós tényt elferdítve közöl, illetve híresztel és ez a tényközlés alkalmas arra, hogy az emberekben nyugtalanságot keltsen, rémhírterjesztést követ el. Súlyosabb megítélésű a bűncselekmény akkor, ha a rémhírterjesztést különleges jogrend idején követi el valaki. Emlékeztetett: a járvány magyarországi megjelenése óta 143 esetben rendeltek el eljárást rémhírterjesztés miatt, ebből 67-et március és június 17.-e között, vagyis a veszélyhelyzeti időszakban 67-et. Jelenleg 3 eljárás van folyamatban és 10 gyanúsítottat hallgattak ki.



Ugyancsak kérdésre válaszolva elmondta: habár október 27.-étől változtak a karanténelrendelésre vonatkozó szabályok, továbbra is korlátozás nélkül léphetnek be az ország területére azok a magyar állampolgárok, akik a személyforgalomban üzleti céllal érkeznek vagy ingáznak, továbbá nem rendelnek el karantént azokkal szemben sem, akik igazolást tudnak felmutatni arról, hogy az elmúlt hat hónapon belül átestek a koronavírus-fertőzésen és már nem fertőzőek.