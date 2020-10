Koronavírus

Orbán: hétfőtől új világ, erőből betartatjuk a szabályokat!

Hétfőtől új világ kezdődik a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos előírások betartásának ellenőrzésében, és ha azt tapasztalják, hogy az érintettek nem tartják be a szabályokat, "erőből kell ezeket betartatnunk" - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



A védekezés közös felelősség, a maszkot hordani kell, mert aki nem hordja, aki nem tartja be az előírásokat, az mások egészségével is játszik - hangsúlyozta a kormányfő.



Közölte azt is: december végén, január elején várható, hogy a koronavírus elleni első adag vakcina megérkezik Magyarországra, így a krónikus betegeket, a legveszélyeztetettebb időseket január környékén be lehet oltani. Nagy tömegben pedig valószínűleg áprilisban érkezik meg az oltóanyag - mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy az operatív törzset egy átoltási terv elkészítésére utasította.



Nagy valószínűséggel áprilistól "mindannyian meg tudunk szabadulni" a járványtól, és győzelmet hirdethetünk ellene - mondta Orbán Viktor.



Bővebben hamarosan!