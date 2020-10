Családpolitika

Novák: januártól tetőtér-beépítéséhez is igényelhető a csok

A támogatás előre vállalt gyermekek esetén is igénybe vehető, és feltételrendszere nem szab ki a gyermekek esetén életkori határt. 2020.10.29 10:27 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Rengeteg jelzés érkezett arról, hogy nagyon sokan szeretnének többgenerációs otthonban élni, ennek segítésére január elsejétől a családi házak tetőtér-beépítéséhez is igénybe vehető a családi otthonteremtési támogatás (csok) akár teljes összege - mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter csütörtökön az M1 aktuális csatornán.



Novák Katalin gyakori élethelyzetnek nevezte, hogy az idősebb szülők már családos gyermekei beépítenék a családi ház tetőterét, hogy ott legyen az otthonuk. Eddig ehhez a csok lakásbővítési támogatását lehetett igényelni, amely lényegesebb kisebb összeg, mint a tetőtér-beépítési támogatás - fűzte hozzá.



A többgenerációs otthonok támogatása megteremti a lehetőséget arra, hogy már akár egy gyermek esetén is 600 ezer forint, két gyermeknél 2,6 millió forint, három gyermeknél pedig 10 millió forint támogatásban részesüljenek a családok - ismertette. A támogatás előre vállalt gyermekek esetén is igénybe vehető, és feltételrendszere nem szab ki a gyermekek esetén életkori határt - részletezte.



Sok előnye van annak, ha egy házon belül, külön háztartásban, külön bejárattal ott vannak a nagyszülők is - mondta, emlékeztetve, hogy január elsejétől a nagyszülői gyed is igénybe vehető, amely lehetőséget biztosít arra, hogy az egyik nagyszülő maradjon otthon a gyermekekkel.



Hangsúlyozta: a többgenerációs otthonok hagyományát segítő vissza nem térintendő támogatáshoz hozzájön egy 15 millió forintos kedvezményes kamatozású kölcsön lehetősége, így januártól 25 millió forintos támogatást vehetnek fel a fiatal házasok tetőtér-beépítésre. Így már valóban megvan az az összeg és mozgástér, amellyel akár kezdőtőke nélkül is bele tudnak vágni a közös életbe a fiatal párok - fogalmazott a miniszter.



Novák Katalin csütörtökön a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában azt mondta, mindenkinek lehetőséget szeretnének adni arra, hogy saját tulajdonú otthonban várhassák, nevelhessék gyermekeiket. Erről szólt a csok minden eleme, ahogy most a többgenerációs otthonteremtési támogatás is - emelte ki.