Állati

A nagyobb sünök jól vannak, nem kell őket megmenteni

A termetesebb sünök védelmére szólít fel a budapesti állatkert, a 300 grammnál nehezebb sünöknek nincs szükségük segítségre ahhoz, hogy átvészeljék a téli álom időszakát - közölte a Fővárosi Állat- és Növénykert szerdán az MTI-vel.



A közlemény szerint a nyári szaporodási időszak végén született emlősök jellemzően nem képesek a hideg beköszöntéig elérni azt a fejlettséget és tápláltságot, amelyre a téli álomhoz szükség lenne, de a nagyobb sünök egyáltalán nincsenek veszélyben.



A tapasztalatok azt mutatják, hogyha egy sün november elejéig nem éri el a 300 grammos súlyt, akkor a szervezetének nem lesz elég tartaléka ahhoz, hogy a téli álom időszakát átvészelje, ezért emberi segítségre van szüksége. Az ennél nagyobb emlősöket azonban ilyen ok miatt felesleges összeszedni, sőt az indokolatlan zaklatás még árthat is nekik, így velük akkor tesszük a legjobbat, ha békén hagyjuk őket - olvasható a közleményben.



Mint írják, a Fővárosi Állat- és Növénykert vadállatmentő központjában, ahol a mentett állatok legnagyobb részét kitevő madarak mellett rendszeresen foglalkoznak sünökkel is, az elmúlt években azt tapasztalták, hogy a bevitt sünök egyharmadának semmilyen baja nem volt, így jobb lett volna inkább ott hagyni őket, ahol rájuk találtak. Ezért az állatkert most nemcsak a sünök védelmére hívja fel a figyelmet, hanem arra is, hogy csak azt a sünt kell menteni, amelyik tényleg segítségre szorul.



A kommüniké emlékeztet arra: előfordult már olyan eset is, hogy valaki azért vitt be egy sünt az állatkerti mentőközpontba, mert az erdőben találta, így az állatkerti munkatársaknak először azt kellett elmagyarázniuk, hogy az erdő a sün természetes élőhelye, ahol alapesetben nagyszerűen boldogul emberi gondoskodás nélkül is. Olyan is megesett, hogy városi közparkokban talált sünöket vittek be azért, mert azt gondolták, hogy az emlősök csak a főváros határain kívül tudnak élni. Pedig Budapest területén számos olyan élőhely van, amely kiválóan alkalmas a sünök számára, többek között a Városliget, a Népliget és a Margitsziget.



Az állatkert továbbra is arra biztat mindenkit, hogy ha valóban segítségre szoruló sünt, vagy más védett vagy fokozottan védett állatot találnak, nap közben vigyék be az intézmény vadállatmentő központjába. Ugyanakkor a segítségre nem szoruló sünökkel mindenki akkor teszi a legjobbat, ha inkább békén hagyja őket - tartalmazza a közlemény.