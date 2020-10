Járvány

A polgármester szerint Kecskemét koronavírus-gócpont lett

"Aggasztó információk érkeznek Kecskemét koronavírus fertőzöttségével kapcsolatosan. Sajnos, a megyeszékhely gócpont lett" - írta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester Facebook-oldalán szerda délután.



A városvezető kéri a lakosságot, hogy tartsák be az írott és íratlan járványügyi szabályokat is. Mint írta, fokozni kell az óvintézkedéseket, így október 30-tól a szabadtéri piacokon is elvárás lesz az orrot és szájat is eltakaró maszk viselése. Ezen kívül kérte, hogy az egyik piacot vegyék körbe kordonnal, így a belépési pontokon is ellenőrzik a maszk használatát.



A kecskeméti polgármester felhívta a lakosság figyelmét arra is, hogy a hét végén a temetők látogatása során viseljenek maszkot.