Állatok

Farkasok támadhattak meg egy kutyát Egerben

Vasárnap este a Facebookon kezdett terjedni a hír, hogy legalább 3 farkas támadt rá egy kutyára Eger határában a Vécsey-völgyben - írja az egerhirek.hu.



Az eddigi nem hivatalos információk szerint farkasok a lakóházaktól körülbelül 300 méterre, az út mellett támadtak a szerencsétlenül járt kutyára. A támadást észlelő szemtanú legalább három farkas jelenlétéről számolt be.



A több oldalról is nyitott, folyamatos zárt kerítéssel nem rendelkező üzemi területet a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szakembere is ellenőrizte. A helyszínen több, nagytestű kutyafélétől származó nyom volt észlelhető.



Az üzem területére a kutyát megtámadó állatok az üzem területével határos szőlők felől érkeztek, és az esetet követően arra is távoztak.



A helyszínen tartózkodó személy elmondása alapján a kutya szabadon őrizte a területet, vélhetően ugatásával magára vonta a figyelmet, nagytestű támadói játékként kezelték a kutya viselkedését, ami az esetet követően a kutya életébe került.



A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság számos alkalommal felhívta a lakosság figyelmét, a nagyragadozók által lakott területen a kutyák tartására vonatkozó szabályokra is. A kóborló, szabadban tartózkodó kutyák a nagyragadozók áldozatává, táplálékává is válhatnak. Az erre vonatkozó, a konfliktusok megelőzését szolgáló anyagok az igazgatóság honlapján folyamatosan elérhetők.



A történtek tisztázása érdekében a BNPI munkatársa felvette a kapcsolatot közeli térfigyelő kamerákat üzemeltetőkkel.