Amerikai elnökválasztás - A magyarok szerint Trump nyer

A kutatás szerint Magyarországon majdnem mindenki tudja, hogy Trump a jelenlegi elnök, de Joe Bident a válaszadók harmada tudta csak ellenfélként megnevezni. 2020.10.26 21:30 MTI

A Lounge Group az Egyesült Államokban és Magyarországon párhuzamosan készített - mint írták - egyedülálló kutatás alapján azt közölte az MTI-vel, hogy a magyarok szerint a jelenleg is hivatalban lévő Donald Trump nyeri a november 3-i amerikai elnökválasztást.



A marketingkommunikációs cégcsoport hangsúlyozta, reprezentatív közvélemény-kutatásuk szerint a magyar és amerikai szavazópolgárok egyaránt 40 százaléka a republikánus Donald Trumpot gondolja a leendő győztesnek a demokrata Joe Bidennel szemben.



A kutatásból az is kiderült, hogy az amerikai válaszadók 48 százaléka, a magyar válaszadóknak pedig a 60 százaléka jellemzően a jelölt ideológiája alapján választ, ugyanakkor Amerikában kétszer nagyobb azok aránya, akik a jelölt személye alapján döntenek.



Kiemelték, az Egyesült Államokban a választók 9 százaléka számára fontosabb a jelölt pártja, mint a személye vagy az ideológiája, míg a magyar lakosság 14 százaléka gondolkodik ugyanígy.



A kutatás szerint Magyarországon majdnem mindenki tudja, hogy Trump a jelenlegi elnök, de Joe Bident a válaszadók harmada tudta csak ellenfélként megnevezni. A magyar lakosság tizede bizonytalan az elnök nevét illetően, néhányan közülük még Barack Obamát gondolják az Egyesült Államok jelenlegi vezetőjének - tették hozzá.



A Lounge Group kitért arra is, hogy az amerikaiak a koronavírus-járványt tartják a legfontosabb közéleti problémának, ezt követi a munkahelyteremtés és a rend helyreállítása. Hangsúlyozták, az amerikai megkérdezettek a járványhelyzet megoldásában az ország gazdasági stabilitásának biztosítását még az egészségük megőrzésénél is előrébb sorolták.



Ezzel szemben a magyar lakosság a családja és saját egészsége miatt aggódik leginkább a járvánnyal összefüggésben - fűzték hozzá.



Szabó Zsófia, a Lounge Group kutatási divízióvezetője szerint ennek az eltérésnek a hátterében az állhat, hogy az Egyesült Államokban - Magyarországgal szemben - nem jár alanyi jogon az egészségügyi ellátás, azt sokan csak a keresetükből, tehát állásuk megtartásával tudják finanszírozni



A kutatás az Egyesült Államokban 2020. szeptember 5-7. között, kétezer megkérdezett bevonásával történt, míg a magyar felmérést 500 online megkérdezettel a Századvég Alapítvány végezte 2020. október elején.