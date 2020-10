Koronavírus-járvány

Operatív törzs: a szomszédos országokban sem lassul a járvány - videó

A szomszédos országokban sem lassul a koronavírus-járvány - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a hétfői online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert alezredes közölte: az operatív törzs folyamatosan elemzi és értékeli a járványügyi adatokat, figyelik a környező országok adatait is.



Mivel a szomszédos országokban sem lassul a járvány, mindenkit arra kérnek, mérlegeljék, hogy halaszthatatlan-e most a külföldi utazás, illetve azt, hogy külföldön kívánják-e szabadidejüket eltölteni - mondta.



Hozzátette: az operatív törzs a lakosságtól Magyarországon is a védelmi intézkedésekre vonatkozó szabályok fokozott betartását kéri.



Felhívta a figyelmet arra, hogy hétfőn tárgyalja az Országgyűlés a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló javaslatot, amelynek célja a koronavírus-járvánnyal szembeni hatékony fellépés, valamint az emberek jogkövető magatartásának elősegítése.



Beszámolt arról is, hogy péntektől életbe lépett a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet módosítása, amely a sportrendezvényeken és a gyűléseken is maszkhasználatot ír elő. Ez alól a 6 évesnél fiatalabbak, valamint a sportrendezvény helyszínén a sportolók, edzők, mérkőzésvezetők, versenybírók és segítőik mentesülnek. A gyülekezési jogról szóló törvény szerinti szabadtéri gyűlésen pedig a felszólaló veheti le a maszkot, de csak a felszólalása idejére. Ha ezt valaki nem tartja be és a rendezvény szervezőjének felszólítására sem hajlandó maszkot felvenni, a szervezőnek kell gondoskodnia arról, hogy elhagyja a helyszínt.



Az alezredes beszámolt arról is, hogy a hosszú hétvégén 277 rendőri intézkedésre volt szükség a védelmi intézkedések be nem tartóival szemben. Közülük 31 esetben azért kellett intézkedni, mert a tömegközlekedésben nem vagy nem megfelelően viselték az emberek a maszkot. A szabályszegőket 30 esetben figyelmeztették, egy ember ellen szabálysértési feljelentést tettek. A védelmi intézkedések bevezetése óta 585 esetben intézkedtek ugyanezért.

A kereskedelmi üzletekben, közintézményekben és egyéb, a jogszabályban meghatározott helyeken az elmúlt három napon több nagyvárosban a polgármesteri hivatal kereskedelmi hatóságának munkatársaival közösen ellenőrizték a maszkviselési szabályok betartását. Összesen 246 intézkedésre volt szükség, amelyből 197 figyelmeztetéssel, 11 helyszíni bírsággal, 38 pedig szabálysértési feljelentéssel zárult. Ugyanezért szeptember 21. óta már 1049 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök.



A szeptember második felében életbe lépett védelmi intézkedések szabályait be nem tartókkal szemben zömmel a legenyhébb szankciót, a figyelmeztetést alkalmazta a rendőrség: az 1934 intézkedésből 1634 esetben - ismertette.



Az alezredes kitért arra: ugyancsak ellenőrizték a hosszú hétvégén azokat, akik személyforgalomban léptek be az országba azzal a céllal, hogy átutazzanak Magyarország területén. Az erre vonatkozó szabályok megszegőivel szemben 92 intézkedésre volt szükség, 90 esetben helyszíni bírságot szabtak ki, egyben szabálysértési feljelentést tettek, egy embert pedig figyelmeztettek - közölte Kiss Róbert.



Ellenőrizték a vendéglátóhelyek korlátozott nyitvatartására vonatkozó szabályok betartását is, 21 esetben volt szükség rendőri intézkedésre: 4 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot és 17 szabálysértési feljelentést tettek.



A hatósági házi karanténban lévőket a hosszú hétvégén 39 092 alkalommal ellenőrizték, az elmúlt három napon 10 007 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, ebből 2235-öt a határátkelőknél. Jelenleg 28 070-en vannak hatósági házi karanténban, közülük 1174-en vállalták, hogy a hatóságok elektronikusan, mobiltelefonos applikáción keresztül ellenőrizzék, betartják-e a karanténszabályokat.



A határforgalomról szólva elmondta: Magyarország határátkelőinél zökkenőmentes a ki- és belépés, de a teherforgalomban a belépőoldalon Röszkénél 3, Csanádpalotánál 2 órás várakozással kell számolni, míg a személyforgalomban - ugyancsak a belépőoldalon - Beregsuránynál kell 2 órát várakozni.