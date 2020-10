Koronavírus-járvány

Szolnoki általános iskolát fertőtlenít a honvédség

Egy szolnoki általános iskolát fertőtlenítenek hétfőn a katonák.



A szolnoki Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát fertőtlenítik a Magyar Honvédség 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár katonái hétfőn. Az intézményben pedagógusoknál és tanulóknál is igazolták a koronavírust.



Pécsvárady Szabolcs ezredes, megbízott dandárparancsnok elmondta: magas alkoholtartalmú szerrel dolgozik kilenc katona az iskolában. Délutánig minden ember által érinthető felületet fertőtlenítenek - közölte, hozzátéve: a szer hatása a következő igazolt fertőzésig kitart. Alapos szellőztetés után ismér használható az épület - jegyezte meg.



Az ezredes kifejtette, hogy az alakulat Jász-Nagykun-Szolnok, Heves és Nógrád megyében végez fertőtlenítést a Magyar Honvédség operatív csoportjának ütemterve alapján. Egerben voltak már és mennek is még, miként Tiszaföldváron is végeznek majd fertőtlenítést - tette hozzá.



Váradi Éva, a Kassai úti iskola intézményvezetője elmondta: az elmúlt egy hónapban több pedagógus, felsős és alsós diák is volt megfertőződött. Az érintett tanárok és osztályok karanténba kerültek, nekik digitális formában zajlott az oktatás, a többiek számára pedig a szokásos módon - tájékoztatott. Az őszi szünet után hétfőn kezdődik a tanítás az iskolában - közölte.