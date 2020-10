Koronavírus

Hamarosan megtelhet a kiskunhalasi járványkórház

Jelenleg több mint száztíz középsúlyos vagy súlyos állapotú koronavírus-fertőzöttet kezelnek a kiskunhalasi mobil járványkórházban - mondta a baon.hu-nak a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktatókórházának főigazgatója. A 150 férőhelyes kiskunhalasi mobil járványkórházat október 1-jén nyitották meg a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet területén.



Szepesvári Szabolcs hozzátette, ha ilyen mértékben növekszik a betegek száma, a három megyét ellátó járványkórház rövid időn belül megtelhet.



A mobil járványkórház 40 ágyas intenzív részlegén jelenleg 16 beteget kezelnek. Ha szükség lesz rá, további 32 monitorizált ággyal tudják bővíteni az intenzíves kapacitásunkat, ehhez azonban a szakképzett személyzet létszámát is növelni kell - hangsúlyozta. A járványkórházban jelenleg a halasi kórház személyzete mellett Bajáról, Kecskemétről, Kalocsáról, Kiskunfélegyházáról, Szegedről, Orosházáról és Békéscsabáról is dolgoznak átvezényelt orvosok és ápolók.



Szepesvári Szabolcs rámutatott, hogy az ellátási területükhöz tartozó dél-alföldi régióban is a nagyvárosok, mint Szeged és Kecskemét váltak gócpontokká.