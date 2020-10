Magyar nemzeti színekben zúdult alá a Niagara-vízesés - videó

Magyar trikolor színezést kapott a Niagara-vízesés az október 23-ai évforduló ünnepére. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter látványos videót is megosztott erről Facebook-oldalán:

Palkovits Valér, torontói magyar főkonzul a Twitteren jelentette be, számára nagy megtiszteltetés volt első magyarként bekapcsolni az ünnepi világítást.

Amazing, I was privileged to turn on the lights as first #Hungarian and illuminate the #Niagara Falls in Hungarian national colors🔴⚪🟢

Historic moment. #Hungary #1956 #NationalDay. Respect to the heros pic.twitter.com/uynQ08mi0O