Családpolitika

Emmi: az őszi szünetben is biztosított a rászoruló gyermekek étkezése

Az őszi szünetben is napi egyszeri meleg ételt kaphatnak a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű családban élő gyerekek az őszi szünetben, az október 26. és 30. közötti munkanapokon - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma csütörtökön az MTI-vel.



A közlemény szerint a szülők bármikor, akár a szünet alatt is benyújthatják kérésüket, a jelentkezésnek nincsen határideje.



A szünidei gyermekétkeztetést a települési önkormányzat jegyzőjénél idén is írásban lehet igényelni az arra jogosult gyermekek számára - tették hozzá.



Hangsúlyozták: a kormány számára fontos, hogy az iskolai szünetekben is biztosított legyen a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek megfelelő étkezése, könnyítve ezzel a gyermeket nevelő családok terheit.



Emlékeztettek: 2016 januárjától az önkormányzatoknak kötelező gondoskodniuk minden iskolai szünetben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek étkeztetéséről, amelyhez a kormány biztosítja a szükséges forrásokat.



2010 óta mintegy háromszorosára nőtt a gyermekétkeztetésre fordított támogatás, 2021-ben már több mint 86 milliárd forint áll rendelkezésre erre a célra - tudatta a tárca.