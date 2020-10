Közlekedés

A hétvégén lesz idén utoljára a gyalogosoké és a bicikliseké a pesti rakpart

Idén utoljára a hosszú hétvégén lesz megnyitva a pesti rakpart a gyalogos- és kerékpáros-forgalom előtt - tájékoztatta a Főpolgármesteri Hivatal szerdán az MTI-t.



A közlemény szerint az autómentesített rakpartot - a Medián közvélemény-kutatása szerint - a budapestiek többsége támogatta: 73 százalék egyetértett azzal, hogy hétvégeken szüntessék meg a gépkocsiforgalmat, de még a forgalom teljes megszüntetését is 59 százalék helyeselte.



Az élettel megtelt folyópart elnyerte a budapestiek tetszését, a megkérdezettek több mint fele akár hosszabb távon is el tudná képzelni az autómentes rakpart koncepcióját - írták.



Emlékeztettek: fél éven át, idén májustól október végéig minden hétvégén a gyalogosoké és kerékpárosoké volt a pesti alsó rakpart.



A rakpart gépjárműforgalom előli lezárása a forgalmi adatok alapján nem okozott torlódásokat a városban, a gyalogosok és a kerékpárosok közlekedési feltételein azonban jelentősen javított - tudatták.



Hangsúlyozták: a kezdeményezés nagyon népszerűnek bizonyult a budapestiek körében. A hosszan tartó kijárási korlátozások enyhítésével biztonságosan, a zsúfoltság elkerülésével vehették birtokba a rakpartot gyalogosok, biciklisek, családok, kutyások. Számos közösségi és alulról szerveződő program valósult meg a rakpart megnyitott szakaszán, az emberek elkezdték használni a területet; több sport- és családoknak, gyerekeknek szóló esemény, valamint szemétszedési akció is megvalósult idén - sorolták.



Az online közösségi tervezés nyers eredményei is azt mutatják, hogy a városlakók a jövőben zöldebb, autók nélküli, kikapcsolódásra alkalmas rakpartot szeretnének és egyértelműen támogatnák a rakpart gyalogosbarát megújítását - áll a közleményben.