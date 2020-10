Koronavírus-járvány

Győrfi Pál elárulta, miért jelent előrelépést az új gyorsteszt

Több száz vizsgálatot végeztek már az új, antigén alapú gyorsteszttel a mentők. Múlt hét óta használják a 30 ezer darabos készletet.



"Az eljárás eleje nagyon hasonló a PCR-tesztéhez, hiszen itt is garatból történik a mintavétel, utána azonban a mintát egy speciális oldatban elvegyítjük, ebből cseppentünk rá egy tesztcsíkra, amely 15 perc alatt eredményt is hoz" - írta le a folyamatot az InfoRádió érdeklődésére Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.



Ami miatt ez a gyorsteszt előrelépést jelent, hogy nagyon jó a "specifitása". De mi is ez?



"Ha pozitív a teszt eredménye, akkor az több mint 95 százalékos biztonsággal azt jelenti, hogy az illető fertőzött" - fogalmazott.



De nem is csak ezért jelentős a "forgalomba hozatala": a mentőegységek a gyorstesztet legelőször is arra használják, hogy eldöntsék, melyik kórházba kerüljön a beteg. Ha a teszt pozitív eredményt hoz, a megfelelő kórház Covid-osztályára kerül a beteg, ha negatív eredményt, akkor "csak" a Covid-gyanús betegek közé kerül, ez tehát a betegút optimalizálásában segít, de nem váltja ki a hagyományos PCR-tesztet.



Ma már minden mentőautóban vannak ilyen gyorstesztek, a rendszer "jól működik", 750 mentőegység használja őket.



A gyorstesztek pótlásáról - mint Győrfi Pál elmondta még - gondoskodni fognak.



A Nemzeti Népegészségügyi Központ vizsgálata szerint az antigéntesztek eredménye egybeesik a PCR-tesztekével. A tesztek alkalmazásával több nappal lerövidíthető a középsúlyos és súlyos koronavírusos betegek gyógyításának megkezdése.