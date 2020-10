Koronavírus-járvány

Rosszul oltották be Orbán Viktort Dr. Novák Hunor szerint - videó

Rosszul oltották be Orbán Viktort - írta Facebook-oldalán Dr. Novák Hunor.



"A videóban több szakmai hibát is láthatunk, amelyek nagyon elterjedtek, még napjainkban is tévesen oktatják sok helyen a fiatal orvosoknak az oltás beadását. Ez nem az adott orvos kritikája, inkább az oktatási rendszeré, ezért beszéljünk róla általánosságban, hogy tanulni tudjunk belőle. Sokszor beszéltem már róla, előadtam konferencián is ezekről, nézzük ismét" - fogalmaz az orvos.



Orbán Viktor valószínűleg azt az oltást kapta, amit a (delta)izomba kell beadni. Típushiba, hogy ilyenkor a bőrt összecsípik (ezt látjuk a videón), pedig azt a zsírszövetbe való oltásnál kell csinálni. Izomba adott oltásnál a bőrt szét kell nyomni, húzni, lapítani, hogy biztosan az izomba kerüljön az oltás. Ha összecsípve adjuk be a bőrredőbe, a tű vége és így az oltás könnyen a zsírszövetbe kerül, a beadott oltás így akár hatástalan is lehet, illetve komolyabb helyi mellékhatás alakulhat ki (viszkető csomó, gyulladás, esetleg zsírszövet elhalás)).



"Szintén régi hagyomány a beszúrás után a fecskendő visszaszívása, ami csak a fájdalmat fokozza, mozgó tűvel a vállunkban. Vállizomba adott oltásnál ez helytelen, felesleges, gyakorlatilag nincs esélye, hogy pont egy érben legyen a tű vége, ezért a nemzetközi szakmai irányelvek nem javasolják a visszaszívást" - szögezte le Dr. Novák Hunor.



Szintén rossz gyakorlat az izomba adott injekció lassú beadása: valójában azt jobb villámgyorsan adni, kisebb fájdalommal jár számos kutatás szerint. A terület pofozgatása, ütögetése felesleges. Modern érzéstelenítő krémek és eszközök segítenek a fájdalom enyhítésében.



"Én is így tanultam, ahogy a videóban látható. Mert "így szoktuk". De utána olvastam, változtattam, remélem, minél több kolléga fog így tenni a jövőben!" - zárta szavait az orvos.