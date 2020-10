Egészségügy

Véradásra szólító kampányt indított a Magyar Vöröskereszt

Vérre a téli hónapokban is nagy szükség lesz, a biztonsági intézkedéseknek köszönhetően pedig a véradások a járványhelyzet alatt is biztonságosak. 2020.10.20 12:08 MTI

Kampánnyal hívja fel a 18-30 év közötti fiatalok figyelmét a véradásra a Magyar Vöröskereszt október 20. és május 31. között.



A szervezet keddi, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az elmúlt években egyetemeken, főiskolákon szólították meg a potenciális véradókat, a koronavírus-járvány miatt azonban idén az országos felsőoktatási véradóversenyek és a hallgatói véradások helyett főként a közösségimédia-csatornákon próbálják minél több emberrel megismertetni a véradást.



A kampány célja, hogy a www.messzirejuthat.hu honlapon található véradási helyszínkereső segítségével minél több fiatal keresse meg a hozzá legközelebb eső véradást, és arra menjen el. A véradásokhoz időszakosan különböző kihívások és nyereményjátékok is kapcsolódnak majd - írták.



A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy vérre a téli hónapokban is nagy szükség lesz, a biztonsági intézkedéseknek köszönhetően pedig a véradások a járványhelyzet alatt is biztonságosak.