Állatkínzás

Fejbe lőttek egy kutyát Füzesabonyban - megrázó videó

Brutális videó jelent meg hétfő reggel a Facebookon. A poszt szerzője szerint egy füzesabonyi autómosóban fejbe lőttek egy kutyát.



A magyarallatvedelem.hu szerint a kutya jelenleg az állatorvosnál van, megműtötték. Mint írták, a lövedék a fején ment be és a fülén jött ki, valamint a lövést egy légpuskánál nagyobb kaliberű fegyverből adták le.



Úgy tudni, hogy a kutya egy közeli településről kóborolt el és azért lőtték meg a füzesabonyi telephelyen, mert "nem oda tartozott".



Azt is írták, hogy a kutya gazdája egy közeli faluban él, aki állítólag felháborodott, hogy miért kellett állatorvoshoz vinni, és számon kérte, hogy ki fogja a műtétet kifizetni.



A Szurkolók az Állatokért tagjai ma este indulnak Füzesabonyba.



A kutya továbbra is állatorvosi kezelés alatt áll, az elkövetőt pedig a rendőrség előállította.