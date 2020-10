Családpolitika

Az OTP Bank 405 milliárd forint babaváró kölcsönt folyósított

Az OTP Bank 405 milliárd forint babaváró kölcsönt folyósított az állami támogatású konstrukció tavaly júliusi indulásától szeptember végéig - tájékoztatta a bank vasárnap az MTI-t.



A közlemény szerint tízből négyen az OTP Banknál igényelték a babaváró kölcsönt.



A konstrukció egyik előnye, hogy a felvett összeg 75 százaléka önerőként beszámítható ingatlanvásárlásnál, és más termékekkel is összevonható, ami jelentősen javítja az igénylők pozícióját a lakáspiacon - hívták fel a figyelmet.



Az OTP Bank és a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint ezzel a lehetőséggel élnek is az ügyfelek, a szabad felhasználású babaváró kölcsön felvételét követően a párok 16 százaléka más típusú kölcsönterméket is igénybe vett, és többségük az ingatlanvásárlást jelölte meg kitűzött célként.



Az OTP Banknál 10 százalék azoknak az ügyfeleknek az aránya, akik az államilag támogatott kamatozású kölcsön folyósítását követő három hónapban lakáshitel-szerződést is kötöttek.



A bank szakértői arra is felhívják a figyelmet, hogy a babaváró kölcsön felső határa 10 millió forint, ezért is érdemes a lakásvásárlást tervezőknek körbenézniük, hogy milyen egyéb családtámogatási formákat vagy piaci konstrukciójú termékeket vehetnek igénybe.



A babaváró kölcsön kombinálható a vissza nem térítendő családi otthonteremtési kedvezménnyel (csok), a falusi csok-kal, vagy a jelzáloghitel meghatározott összegű elengedésével. További lehetőség a csok és a falusi csok mellé az akár 20 évre igényelhető kamattámogatott hitel, amely kiszámítható törlesztést biztosít az új otthont kereső családok számára. A lehetséges kombinációk számát növeli, ha az államilag támogatott konstrukciókat piaci termékekkel is összekapcsolják az ügyfelek - jelezte az OTP.