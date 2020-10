Koronavírus-járvány

A magyarok harmadának csökkent a jövedelme a járvány miatt

A koronavírus-járvány komolyan érintette az aktív korú felnőtt lakosság jövedelmi helyzetét, sokaknak kellett bevételcsökkenést elkönyvelniük, jellemzően az elvégzendő munka mennyiségének csökkenése vagy az állásuk megszűnése miatt. Különösen a 30-49 éves korosztályban és az alacsony végzettségűek között érezték meg a jövedelem csökkenést. A Scale Research friss Bankindex kutatása szerint a felnőtt lakosság több mint harmadának csökkent a jövedelme a koronavírus hatására, és minden tizedik személy vesztette el az állását, de többségük talált már új munkahelyet.



A Scale Research Kft. reprezentatív Bankindex kutatása évente több hullámban vizsgálja a 18-69 éves lakosság pénzügyi szokásait és ezek változásait. A 2020. szeptemberi hullámban azt is kutattuk, hogy a lakosság körében milyen mértékben csökkent a jövedelem, és hány százalék veszítette el az állását a COVID járvány hatására.



Az aktív korú lakosság 38%-ának csökkent a jövedelme a járvány hatására az idei év szeptemberéig, ez 2,5 millió ember jelent. Ha csak az aktív dolgozó személyeket nézzük, körükben minden második személynek. A COVID hatására leginkább a 30-49 éves korosztálynak kell összehúzni a nadrágszíjat, közülük minden második személynek, noha állásukat a 40-59 éves korosztályban veszítették el legnagyobb arányban a vírus miatt.



Az aktív korú lakosság 18%-nak csökkent munkahelyén az elvégzendő munka mennyisége (az aktív dolgozók közül minden negyedik személynek), hasonló arányban, a lakosság 15%-nak csökkent a nettó munkabére (az aktív dolgozók 23%-nak). A 18-69 évesek 7%-nak lecsökkentették vagy megszüntették a korábbi béren kívüli juttatásait, a Cafeteria keretét, ami a tényleges elkölthető jövedelem csökkenését erősítette. A lakosság 8%-nak csökkent a szerződéses munkaórái, azaz kevesebb órára jelentették át őt az elmúlt időszakban.



A 18-69 éves lakosság 10%-a veszítette el az állását 2020. szeptemberig a járvány következtében, ez 678 ezer embert jelent. Közülük közel kétharmad (6%) már talált is új munkahelyet, így a lakosság 4%-a, kb. 270 ezer ember kénytelen még állást keresni a COVID hatására.

A munkahely elvesztése nagyobb arányban súlytotta a 40-59 éves korosztály tagjait, valamint a kisvárosban vagy falun élő személyeket. Az 50 évnél idősebb munkakeresők sajnos kevésbé voltak sikeresek az állástalálásban, kisebb arányban tudtak eddig újra elhelyezkedni, mint a fiatalabb sorstársaik. A munka mennyiségének csökkenését viszont a 30-39 évesek érezték meg leginkább, közülük minden harmadik személynek kellett kevesebbet dolgoznia, és jobban érezték a kieső munkaórákat a budapesti személyek is (29%).



„Az, hogy a lakosság harmadának csökkent a fizetése jelentős arány, és az adatokból látjuk, hogy közülük minden második személynek van élő hitelszerződése. Bár a jövedelem csökkenése egyénenként eltérő mértékű, érezhető kihatással van a fogyasztási lehetőségekre és a hitel törlesztési képességre is. Bár a nyári adatok alapján még nem látjuk, hogy érdemben megnövekedett volna a törlesztési nehézségekkel küzdők aránya – hála a moratóriumnak is – de növekedésnek indult azon ügyfelek részaránya, akik a jövőben nehézségekre számítanak a hitelek törlesztése terén. Az általános moratórium megszűnését követően pedig ez a félelem valósággá is válhat sokaknak, különösen, ha a COVID második hulláma tovább erősödik, illetve, ha az országnak ismét a bezárkózásra kell berendezkednie” – kommentálta az adatokat Schauermann Péter, a Scale Research Ügyfélkapcsolati igazgatója.



A Bankindex kutatásról

A Scale Research Bankindex kutatása a 18-69 éves magyar lakosságra reprezentatív, hullámonként 1000 fős, online kérdőíves kutatás keretében monitorozza a magyar lakossági banki piac trendjeit, az ügyfelek elvárásait, valamint termék- és csatornahasználatának változásait.