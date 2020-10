Koronavírus

Az NVB nem hitelesítette az ingyenes vakcinára vonatkozó népszavazási kérdést

Nem hitelesítette a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) az ingyenes koronavírustesztre vonatkozó népszavazási kérdést csütörtökön.



A kérdést Sebián-Petrovszki László (DK) nyújtotta be magánszemélyként. A kérdés azt célozta, hogy az állam biztosítson térítésmentes PCR-tesztet minden Magyarországon tartózkodó magyar és európai uniós állampolgárnak.



Az NVB többsége szerint a kezdeményezés nem hitelesíthető. Hivatkoztak arra, hogy a kérdés nem az Országgyűlés hatáskörébe tartozik, hanem a kormányéba, de országos népszavazást csak az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésben lehet tartani, a kormány hatáskörébe tartozóban nem. Emellett az NVB megítélése szerint a kezdeményezés nem felel meg az egyértelműség követelményének, mert a kérdésből az a téves következtetés is levonható, hogy jelenleg nem érhető el ingyenes PCR-teszt.



Az NVB egy másik népszavazási kezdeményezésről is döntött. A Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület elnöke, Karácsony Mihály magánszemélyként nyújtotta be a kérdést, amely azt célozta, hogy a kiegészítő nyugdíjemelés összegét az elhunyt személy örökösei az elhalálozás évében január elsejére visszamenőleges hatállyal a folyósított nyugdíj utolsó napjáig számítva megkapják.



Az NVB többsége ezt a kérdést sem hitelesítette, mondván, olyan jogalkotást akart elérni, amellyel tartalmilag megegyező szabályozás már létezik.



Az NVB határozatai nem jogerősek, 15 napon belül lehet jogorvoslattal élni ellenük.