Fürjes: a kormány kész átvállalni fejlesztéseket a fővárostól

A kormány kész fejlesztéseket és azok költségeit átvállalni a fővárostól, de nem támogatja az adóemelést és Budapest eladósítását - mondta a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón.



Fürjes Balázs közölte: a kormány konstruktív javaslattal érkezik Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) csütörtök délutáni ülésére. Ha a főváros élni kíván vele, a kormány segítséget nyújt a fővárosi önkormányzatnak, és ez lehetővé teszi az eladósodás, az adóemelés elkerülését, valamint biztosítja a fejlesztések megvalósítását.



Azt javasolják, hogy ne legyen újabb hitelfelvétel, ne legyen adóemelés, ne legyen "Karácsony-adó", és azokat a fejlesztéseket, amelyekben egyetértenek, a költségek teljes átvállalása és fedezete mellett a kormány valósítaná meg a fővárosi önkormányzat helyett - közölte az államtitkár, hozzátéve, hogy a javaslatuk azokra fejlesztésekre vonatkozik, amelyre a főváros 55 milliárd forintot kér a közfejlesztési tanácsban.



A kormány azt is garantálja a fővárosnak, hogy az átvállalt fejlesztéseket kizárólag közösen készített, a főváros által jóváhagyott tervek alapján valósítja meg.



Az államtitkár úgy fogalmazott, javaslatuk lényege "a fővárosi önkormányzat tehermentesítése, a fővárosi önkormányzat bizonyos kiadásának kormányzati átvállalása, a főváros támogatása és a fővárosi költségvetési helyzet könnyítése. Mindezek által a városvezetés költségvetési mozgásterének növelése".



A kormány a közfejlesztési tanács délutáni ülésén és később sem tudja támogatni, hogy újabb 70 milliárd forinttal adósodjon el a főváros és "Karácsony-adóval" sarcolják meg a budapesti vállalkozásokat. Azt a fővárosi javaslatot sem tudják támogatni, hogy az idei több száz milliárdos támogatáson felül a kormány további 55 milliárd forint extra támogatást adjon a költségvetésből a budapesti fejlesztésekre - jelentette ki Fürjes Balázs.



Azért nem tudják ezeket támogatni, mert nincsenek összhangban a budapestiek érdekével. A budapestiek érdeke, hogy természetesen fejlődőn a város, legyenek fejlesztések, de ne legyen adóemelés és ne kerüljön adósságcsapdába Budapest - mondta.



Fürjes Balázs felidézte, hogy az elmúlt hetekben vita bontakozott ki a fővárosi önkormányzat gazdasági-pénzügyi helyzetéről; ennek lényege, hogy sanyarú helyzetben van-e a fővárosi önkormányzat és sanyargatja-e a kormány az önkormányzatot.



Karácsony Gergely főpolgármesternek "nem a kormánnyal, hanem a tényekkel, a közgazdászokkal és a Moody's hitelminősítővel van vitája" - fogalmazott.



Elmondta, az FKT délutáni ülésén kiemelt napirendi pontként szerepel a főváros pénzügyi és gazdasági helyzete, az említett 70 milliárd forintos hitelfelvétel, a "Karácsony-adó" bevezetése Budapesten, valamint a fővárosi szolidaritási hozzájárulás mértéke.

Kifejtette: ha elfogadnák, azon fővárosi javaslatot, hogy Budapest esetében csökkenjen a szolidaritási hozzájárulás, akkor igazságtalanul kevesebb pénz jut a kisebb és szegényebb önkormányzatok támogatására.



A "Karácsony-adó" bevezetésével egy gazdaságilag nehéz időszakban indokolatlanul megnőnének a budapesti vállalkozások adóterhei, ami tovább fokozná a gazdasági visszaesést, továbbá a fővárosi javaslatok elfogadásával újra eladósodna Budapest és tovább nőne az államadósság - jelentette ki.



Fürjes Balázs úgy fogalmazott, a javaslaton "nem vagyunk meglepve, ez a Gyurcsány Ferenc óta ismert recept, amit most Karácsony Gergely is követ: adóemelés, megszorítás, eladósítás."



Ezt a kormány nem tudja támogatni, helyette beruházásokra, adócsökkentésre, a családok és a vállalkozások támogatásra van szükség - mondta.



Fürjes Balázs szólt arról is, látnak egy tendenciát a fővárosban, hogy politikai termék lett a panaszkodás, a kifogáskeresés, a felelősség másra hárítása.



"Hibás Tarlós, a kormány, nyáron a meleg, télen a hideg. Mindig valaki más a felelős" - fogalmazott az államtitkár, hozzátéve, a főváros vezetése azon látszat előállítására törekszik, hogy van a hatalmas, erőszakoskodó, behemót kormány és vele szemben a kicsi kiszolgáltatott, tehetetlen önkormányzat. Fürjes Balázs közölte: ezzel a városvezetés célja a szimpátiakeltés és igazolás, felmentés a munka el nem végzése alól.



A Lánchíd felújítására vonatkozó kérdésre válaszolva azt közölte: ha a főváros felvetné, hogy a kormányzat valósítsa meg ezt a beruházást, akkor "mi készek vagyunk tárgyalni erről".



Banai Péter Benő, a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára a szolidaritási hozzájárulásról szólva arról beszélt, hogy az országban egy önkormányzat esetében van kivétel, Budapestnél van pozitív eltérés, de ez évről évre csökken, az Országgyűlés 2017-ben döntött a kedvezmény kivezetéséről, amivel a főváros nem ért egyet.



A mindenkire azonos feltételek szerinti szabályozást azonban célszerű fenntartani - mondta.



Közölte azt is, hogy a főváros saját beszámolói szerint 2020 első félévének végén Budapestnek 27,9 milliárd forintja volt készpénzben és 135 milliárd forintja állampapírban.



Ez mind országos, mind nemzetközi összevetésben kifejezetten jó számsor, így nem véletlen, hogy a Moody's stabilról pozitívra javította Budapest adósosztályzati besorolását - tette hozzá.



Az államtitkár azt mondta, a fővárosnak vannak fejlesztési célú kötelezettségei is, de ezek összességében alacsonyabbak a szabad forrásainál, vagyis úgy látják, hogy a főváros anyagi helyzete nem teszi indokolttá speciális kivételek érvényesülését.



Banai Péter Benő kijelentette, úgy látják az elmúlt évek folyamatai alapján, hogy a főváros anyagi helyzete stabil. 2010 óta az Orbán-kormány 375,6 milliárd forint adósságot vállalt át Budapesttől - tette hozzá.