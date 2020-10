Kultúra

SZFE - A hallgatók szerint a tanköztársaságot nem lehet betiltani

A tanköztársaságot betiltani nem lehet, feltételeit rajtunk kívül senkinek nem feladata biztosítani. Ez egy eszme, amelynek égisze alatt az egyetem minden polgára egyenlő, a sztrájkot folytatjuk - mondták a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) hallgatói szerdai budapesti sajtótájékoztatójukon.



Az egyetem új vezetése korábban azt közölte, hogy a "tanköztársaságot" keddtől befejezettnek tekinti, attól a továbbiakban elhatárolódik, annak infrastrukturális és pénzügyi feltételeit nem biztosítja.



A vezetés keddi közleményben arról is írt, hogy az egyetem valamennyi munkavállalóját, oktatóját és hallgatóját a következő napokban levélben keresik meg, hogy nevüket is vállalva nyilatkozzanak a kialakult helyzetről, az SZFE vezetésével való együttműködési szándékukról.



Az egyetem Vas utcai épülete előtt tartott tájékoztatón a hallgatók közölték, hogy szerintük senki nem kötelezheti lojalitási nyilatkozat tételére sem a hallgatókat, sem a munkavállalókat. Elhangzott az is, hogy az általuk illegitimnek tartott vezetés veszélyezteti az oktatást, az internetelérést 18 órától 7 óráig megszüntették az épületekben, ahol ebben az időben tanórák zajlanak, és olyan kollégisták készülnek másnapi óráikra, akik ezért a szolgáltatásért fizetnek az egyetemnek.



A hallgatók szerint "zsarolással kényszerítik" az üzemeltetéshez tartozó munkatársakat, hogy osztálytermeikbe, ahol kellékeiket, jelmezeiket, eszközeiket tartják, ne engedjék be őket, az eseményről készülő közösségi dokumentumfilm ellehetetlenítése érdekében pedig megtiltották a kép- és hangrögzítést egy olyan intézményben, ahol filmes képzés zajlik.