Közigazgatás

Már a lakcímbejelentés és az elveszett okmányok pótlása is intézhető online

Bővül a www.magyarorszag.hu oldalon elérhető elektronikus szolgáltatások köre: már a lakcímváltozás bejelentése, az elveszett eSzemélyi igazolvány, a jogosítvány és az útlevél pótlása is intézhető személyes megjelenés nélkül, ezáltal a kormányablak felkeresése teljes mértékben kiváltható - közölte a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. hétfőn az MTI-vel.



A közlemény szerint a lakóhelyet, a tartózkodási helyet és az ezeket érintő változásokat kizárólagos tulajdonosként, haszonélvezőként, illetve a szállásadó hozzájárulásával lehet online bejelenteni. Ha a bejelentés nem szállásadóként történik, a kérelemhez a lakás használatára vonatkozó jogosultság igazolására alkalmas nyilatkozatot, vagy okiratot, például bérleti szerződést kell csatolni. Csak érvényes, a központi címnyilvántartásban szereplő címet lehet bejelenteni - írták.



Az eSzemélyi igazolvány - annak érvényességi idején belül, akár többször is - a korábbi okmánnyal csaknem megegyező adattartalommal pótolható. A pótlás évente egyszer, eltulajdonított okmány esetén és 18. életév alatt ingyenes.



Az elvesztett, ellopott igazolvány online pótlását azonban csak az kérheti, akinek az újtípusú igazolványa nem tartalmaz tárolóelemet (chipet), akinek a chip nem tartalmazza az ujjnyomatát, és aki korábban hozzájárult az ujjnyomata tárolásához a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban.



A korábbi okmányhoz rendelt funkciók és szolgáltatások - e-aláírás és időbélyegzés szolgáltatás, vészhelyzet esetén értesítendők telefonszáma - a pótlás után nem érhetők el automatikusan. Ezeknek a funkcióknak a visszaállítása csak személyes ügyintézéssel lehetséges. A vészhelyzet esetén értesítendő telefonszámok utólagos bejelentése viszont kártyaolvasó eszközzel elektronikusan is intézhető a www.magyarorszag.hu oldalon - olvasható a közleményben.