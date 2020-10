Szakképzés

Schanda Tamás: Magyarország érdeke, hogy visszaállítsuk a szakképzés régi rangját

Magyarország érdeke, hogy visszaállítsuk a szakképzés régi rangját - mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) stratégiai és parlamenti államtitkára a Magyar Nemzet hétfői számában megjelent interjúban.



Az államtitkár kiemelte: nyolcmilliárd forint jut a frissen bevezetett ösztöndíjrendszerre, és a keretet a kormány szükség esetén tovább bővíti. Az új ösztöndíjrendszer felmenő rendszerben vezetik be, azaz a szakmai tanulmányaikat 2020. szeptember 1-jén megkezdettek kapják először az új juttatásokat. A felsőbb évfolyamosok a korábbi rendszer ösztöndíját kapják, kaphatják, ha teljesítik annak feltételeit.



A lap kérdésére az államtitkár úgy értékelte, hogy a szakképzési iskolaszerkezet átalakítása zökkenőmentesen zajlik, zavartalanul elindulhatott a félév, és az elmúlt egy-másfél hónap tapasztalatai is kedvezők. "Az oktatók átlagosan közel harmincszázalékos béremelése, a tanulók jelentős ösztöndíjai, az átláthatóbb új struktúra mind segítenek a magyar gazdaság erősebbé és versenyképesebbé tételében - amire pedig pont egy ilyen krízishelyzetben van a legnagyobb szükség" - fogalmazott.



Schanda Tamás elmondta, hogy a tanévkezdés óta 165 szakképző intézményben és 52 egyetemen, illetve főiskolán jelent meg a koronavírus, a két ágazatban eddig összesen 1430 esetben mutatott pozitív eredményt a PCR-teszt. Hozzátette, hogy a gyakorlati oktatás elsősorban az egészségügyi, illetve a turisztikai képzések esetén jelent nagy kihívást a járvány miatt, de összességében hatékony a védekezés.



Fontosnak nevezte, hogy mindenki betartsa a szabályokat: viseljen maszkot, tartsa a megfelelő távolságot másoktól, ügyeljen a gyakori kézmosásra és fertőtlenítésre, és ha a koronavírus tüneteit érzékeli magán, ne menjen közösségbe. Ugyanakkor leszögezte: a szakképzésben és a felsőoktatásban csak ott térnek át a digitális rendre, ahol szükséges, és csak a szükséges időre. "Magyarországnak ugyanis működnie kell - ezt várják el tőlünk az emberek, ezt tanúsítják a nemzeti konzultációra beérkezett válaszok is" - mondta az államtitkár a Magyar Nemzetnek.