Botrány

Távozásra szólította fel a közéletből Donáth Annát az igazságügyi miniszter

Távozásra szólította fel a közéletből Donáth Annát az igazságügyi miniszter a Hír TV szombati adásában, mert a momentumos EP-képviselő, "ország-világ előtt letagadta, hogy rendszeresen informális egyeztetéseket folytat Vera Jourova bizottsági alelnökkel a magyar jogállamiság" ügyében.



Ha Donáth Anna valóban komolyan veszi a jogállamiságot és a demokráciát, akkor a "lebukás" után azonnal távozik a közéletből - közölte Varga Judit.



Elmondta: Donáth Anna kiszivárgott videója bizonyítékul szolgál arra, hogy az ellenzék a kormány koronavírus-járvány elleni döntései ellen "uszítottak".



"Amikor a magyar kormány és a magyar emberek közösen azon dolgoztak, hogy a koronavírus-járvány következtében minél kevesebb ember élete kerüljön veszélybe és minél kevesebb magyar ember veszítse el a munkáját, akkor az ellenzéki európai parlamenti képviselők Brüsszelben és Budapesten is, egy előre megírt forgatókönyv alapján, a brüsszeli érdekeket képviselték, és álhíreket terjesztve a magyar kormány veszélyhelyzetben hozott döntései ellen uszítottak" - jelentette ki a miniszter.



Varga Judit megdöbbentőnek nevezte, hogy Donáth Anna kettejük szeptember 29-ei nyilvános vitáján letagadta a Vera Jourovával folytatott egyeztetéseit.



Tette ezt "miközben a most nyilvánosságra került felvételen büszkén számolt be arról, hogy mind Jourovával, mind Judith Sargentini utódjával folyamatos kapcsolatban áll és folyamatosan instruálja őket a magyar ellenzék politikai céljainak elérése érdekében" - hangsúlyozta.



Varga Judit szerint Donáth Anna nyilvánosságra került mondatai nemcsak rá és a Momentumra, valamint a magyar ellenzéki pártokra nézve rendkívül kínosak, hanem "lebuktatják" Vera Jourovát is, aki pénteken tagadta egy cseh napilapnak adott interjújában, hogy a jogállamisági jelentés kapcsán közvetlenül egyeztetett magyar ellenzéki politikusokkal.



A most "lebukott" momentumos képviselőtől hallottak alapján mindenki számára egyértelmű, hogy milyen forgatókönyv szerint, Vera Jourova és balliberális brüsszeli szövetségesei milyen álhírek alapján támadják Magyarországot, illetve, hogy kik álltak a koronavírus-törvény idején indított, "soha nem látott erősségű összehangolt támadássorozat mögött" - mondta.



"Szégyen, hogy egy világjárvány okozta egészségügyi válsághelyzet idején a magyar ellenzék tagjai így jártak el. Ha a Momentum EP képviselője valóban komolyan veszi a jogállamiságot és a demokráciát, akkor egy ilyen lebukás után azonnal távozik a közéletből" - jelentette ki Varga Judit.



Donáth Anna korábban a Facebookon azt írta, hogy márciusban, amikor a magyar kormány éppen a felhatalmazási törvény elfogadtatásával "küzdött" a hazai és nemzetközi porondon, Vera Jourová többször kikérte a véleményét mint Magyarország egyik megválasztott EP-képviselőjéét.



"Vera Jourovával egy pártcsaládhoz tartozunk, és mindketten egy igazságos, emberséges és biztonságos jogállamért dolgozunk" - közölte az EP-képviselő.