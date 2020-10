Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: kiemelten kell ügyelni az idősekre és a krónikus betegségben szenvedőkre

Egyértelműen a koronavírus-járvány második hullámának felszálló szakasza figyelhető meg Magyarországon, amelyben kiemelten ügyelni kell az idősekre és a krónikus betegségben szenvedőkre - mondta az országos tisztifőorvos az M1 aktuális csatornának nyilatkozva.



Müller Cecília emlékeztetett, az elmúlt 24 órában 1374 esettel nőtt az igazolt fertőzöttek száma és 20 állampolgár hunyt el a vírussal összefüggésben.



Kiemelte: 1174-en szorulnak kórházi kezelésre, 110-en vannak lélegeztetőgépen, ami jelentős és folyamatos emelkedést mutat.



A tisztifőorvos elmondta, az elhunytak mind 60 év felettiek voltak, akik valamilyen krónikus betegségben szenvedtek.



Nagyon fontos, hogy ne lazuljon a védekezés, továbbra is ki kell tartani a maszkviselés, a távolságtartás és a kézfertőtlenítés mellett, az idősekre, krónikus betegekre pedig különösen vigyázni kell - húzta alá Müller Cecília.



Hangsúlyozta, hogy a járványban eddig elhunytak több mint 50 százalékánál azonosítanak valamilyen szív- és érrendszeri betegséget, valamint számosan szenvedtek daganatos, vagy valamilyen anyagcsere megbetegedésben, például cukorbetegségben.



Számukra különösen magas kockázatot jelent a koronavírus, ugyanis sok esetben szorulnak kórházi kezelésre, amelynek során lélegeztetőgépre is kell kerülniük - tette hozzá.



A tisztifőorvos nagyon fontosnak nevezte, hogy a koronavírusból otthon gyógyulók ismételten jelezzenek háziorvosuknak, amennyiben romlik egészségi állapotuk, például nehéz légzést, magas lázat tapasztalnak.

Súlyosabb tünetek esetén mindenképpen igénybe kell venni a kórházi kezelést, mert az úgynevezett középsúlyos állapot nagyon gyorsan változhat, és akkor már intenzív terápiára van szükség - mondta.



Müller Cecília kitért arra is, hogy a PCR-tesztek száma folyamatosan nő, és továbbra is bővítik a kapacitásokat, így a tesztelést mindenkin elvégzik, akinek arra szüksége van.



Elmondta, a szociális otthonokat viszonylag jól körülhatároltan tudják védeni, ugyanakkor teljesen hermetikusan nem tudják lezárni az intézményeket, amelyek közül jelenleg 45 helyen jelent meg a koronavírus. A tisztifőorvos hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az otthonok nem váltak gócpontokká, a gondozottak mindössze 10 százaléka, az ápolóknak pedig kevesebb mint 5 százaléka érintett, a 130 kórházban kezelt betegből pedig senki nincs lélegeztetőgépen.



Müller Cecília az időseket is nyomatékosan arra kérte, hogy vigyázzanak egymásra, kerüljék a zsúfolt helyeket és akár külterületen is viseljenek maszkot. Emellett fontosnak nevezte, hogy az idősek folyamatosan konzultáljanak orvosaikkal meglévő betegségeik karbantartása érdekében, és vitaminbevétellel erősítsék immunrendszerüket.



A tiszaújvárosi építkezésen kialakult gócpontról szólva elmondta, változatlanul három nagy csoportban izolálták az érintetteket.



Megjegyezte, dinamikus, órára pontos adatszolgáltatást várnak a kórházaktól, hiszen nagyon fontos tudniuk az intézmények leterheltségét, kapacitását.



Az országos tisztifőorvos megerősítette, továbbra is az a céljuk, hogy a kórházakban mindig legalább kétheti védőfelszerelés álljon rendelkezésre.