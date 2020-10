Járvány

Közzétették a koronavírusról szóló nemzeti konzultáció eredményeit

A kérdőíveket 1 682 295-en töltötték ki, de mivel az első kérdésre több választ is meg lehetett adni, 1 796 988 válasz érkezett.

Közzétette a Miniszterelnöki Kabinetiroda a koronavírusról szóló nemzeti konzultáció közjegyző által is hitelesített eredményeit pénteken a kormány hivatalos honlapján.



A közlemény szerint az online felületen átlagosan kérdésenként 433 640 kitöltés érkezett, azonban tekintettel arra, hogy az első kérdésre több válasz megadása is lehetséges volt, ez 318 947 kitöltőt jelent. A kérdőíveket 1 682 295-en töltötték ki, de mivel az első kérdésre több választ is meg lehetett adni, 1 796 988 válasz érkezett.



Az eredmények azt mutatják, hogy a magyarok a legnagyobb arányban, 83 százalékban a maszkviselést támogatják. Ezt követi a rendezvények korlátozása (79 százalék), az országhatárok lezárása (79 százalék), a távolságtartás elrendelése (78 százalék), a védekezéshez szükséges eszközök kiviteli korlátázása (64 százalék) és az időseknek fenntartott védett idősáv (62 százalék). Az ingyenes parkolást és az oktatási intézmények bezárását egyaránt 61 százalék támogatja, a kijárási korlátozásnak pedig 59 százalékos a támogatottsága.



A járvány elleni védekezés során minden esetben szakmai döntések születnek, az eredmények azonban nagyon jó támpontot adnak ahhoz, hogy a magyarok mely intézkedéseket támogatják a leginkább. Ez a szakembereknek is jelentős segítséget jelent, amikor megteszik javaslataikat. A konzultáció mindezeken túl "egyértelmű egyetértési pontokat" hozott létre sok kiemelt kérdésben - írták.



Ismertették: 1 575 492 válaszadó értett egyet azzal, hogy a járványügyi készültséget mindaddig fenn kell tartani az egészségügyben, amíg fennáll a járvány visszatérésének kockázata.



1 616 630 válaszadó szerint szükség van arra, hogy tovább erősítsék az idősotthonok járványügyi védelmét.



1 649 398-an egyetértettek azzal, hogy törekedni kell arra, hogy a védekezéshez szükséges felszereléseket Magyarországon lehessen előállítani, így csökkentve az ország kiszolgáltatottságát.



1 576 166-an egyetértettek azzal, hogy a járvány idején az iskolás gyermeket nevelő családoknak és a tanároknak legyen ingyenes az internet.



1 598 311 válaszadó szerint szükség van állandó magyarországi járványügyi figyelőszolgálatra.



1 613 174 válaszadó szerint a járvány elleni védekezés idején a bankok és a multinacionális vállalatok is járuljanak hozzá a védekezés költségeihez.



1 634 317-en gondolták úgy, hogy ösztönözni kell a magyar termékek, szolgáltatások vásárlását, és népszerűsíteni kell a magyar turizmust.



1 621 477-en válaszoltak igennel arra a kérdésre, hogy a kormánynak a járvány elmúltával is fenn kell-e tartania a munkahelyvédő és -teremtő programokat.

Soros György tervét, amely beláthatatlanul hosszú időre eladósítaná Magyarországot, 1 621 833 válaszadó utasította el.



1 638 014 válaszadó felelt igennel arra a kérdésre, hogy Magyarország védje-e meg a magyar vállalatokat az ellenséges célú külföldi felvásárlástól.



1 648 705 válaszadó szerint a kormánynak továbbra is fel kell lépnie a bevándorlás ellen, és fenn kell tartania a magyar határ szigorú védelmét.



1 633 148 válaszadó felelt igennel arra a kérdésre, hogy a kormány a Brüsszellel kialakult nyílt konfliktus árán is tartson-e ki a bevándorlást tiltó szabályok mellett.



A kormány köszönetet mond mindenkinek, aki elmondta a véleményét. A konzultáció és az, hogy ilyen sokan mondták el a véleményüket, tovább erősítette a járvány elleni összefogást - olvasható a közleményben.