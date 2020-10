Szörnyű

Vörösiszap-katasztrófa: 10 év után is vannak, akik nem kaptak kártérítést

Tíz évvel a vörösiszap-katasztrófa után is vannak olyan sérült idős emberek, akik egy fillér kártérítést nem kaptak a felelős cégtől, pedig maradandó sérüléseket szenvedtek. Van, akinek azóta amputálni kellett a lábát, és ápolásra szorul. Azt mondják, lassan már a gyógyszerekre sem telik a nyugdíjukból.



"Hiszen élet halál között voltunk több órán keresztül, annyit rikogattunk, kiabáltunk hogy segítsenek" - így emlékezett vissza az Atv Híradóban Geiger Imréné a Devecseri vörösiszap-katasztrófa első perceire. Az akkori fényképen jól látszik: az életéért küzd, a ház oldalába kapaszkodik, hogy el ne sodorja az ár.



Miután levonult az iszapfolyó, az idős asszony már nem tudott lábra állni, úgy kellett kórházba szállítani. A mai napig heti háromszor kötözik a lábát. Olyan fájdalmai vannak, hogy morfiumot kap, ennek ellenére állítása szerint vannak olyan éjszakák amikor ordítva ébred a fájdalomtól.



"Az erős fájdalomra vannak ezek az erős fájdalomcsillapítók, de mégsincs se éjszakám, se nappalom, olyan fájdalmaim vannak, kibírhatatlan szinte" - mondta Geiger Imréné.



Az asszony kártérítésért fordult a bírósághoz, legalább hatszor perelte be eddig a Mall Zrt.-t de minden alkalommal elutasították kérelmét.



"A bíróság kimondta többszörösen, hogy nincs okozati összefüggés az én betegségem és a vörösiszap között, annak ellenére, mikor kórházba kerültem, látták, combig be volt kötve, csak a hús volt már lábamon" - mesélte Geiger Imréné.



Az idős nő szomszédjának azóta amputálni kellett az egyik lábát, most egy idősek otthonában kezelik. A járvány miatt híradónk stábja oda nem mehetett be. Mindkét idős asszony százezer forint nyugdíjból él, így most jól jönne nekik a kártérítés, hiszen csaknem 70 ezer forintba kerül egy havi gyógyszer adagjuk. Az asszonyt a lánya ápolja folyamatosan.



"Nyilván az elsődleges cél az volt, hogy meggyógyuljanak, nem az, hogy pereskedjünk, de sajnos nem sikerült elérni sem azt, hogy kárpótlást kapjanak, sem a gyógyulásukat" - mondta Geiger Ilona.



Egyik idős asszonynak sincs pénze arra, hogy "sztárügyvédeket" fogadjon, eddig kirendelt ügyvédjük volt, aki szerintük nem tett meg mindent azért, hogy pernyertesek legyenek és hozzájuthassanak szerintük jogos kártérítésükhöz.