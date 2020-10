Egészségügy-bérek

Horváth Ildikó: akár a háromszorosára is nőhet az orvosok bére 2023-ra

Az államtitkár szerint a jövő januárban induló béremeléssel nemcsak Magyarországon tudják tartani az orvosokat, de néhányan vissza is jönnek majd külföldről. 2020.10.08 12:10 MTI

Akár a háromszorosára is nőhet azoknak az orvosoknak a bére 2023-ra, akik a bértábla szerint keresnek - közölte az egészségügyért felelős államtitkár csütörtökön az M1 aktuális csatornán.



Horváth Ildikó azt mondta, hogy a társadalom összefogott az egészségügyi dolgozókért, a parlament pedig egyhangúlag szavazta meg a "nagy léptékű orvosbérfejlesztést" és az egészségügyi ellátórendszer tisztulását, átláthatóságát növelő csomagot.



Az államtitkár szerint a jövő januárban induló béremeléssel nemcsak Magyarországon tudják tartani az orvosokat, de néhányan vissza is jönnek majd külföldről.



Cél az is, hogy egy orvosnak ne kelljen több helyen is dolgoznia azért, hogy megfelelően meg tudjon élni - tette hozzá.



Kiemelte: a törvény nem tiltja, hogy egy orvos állami és magánpraxisban is dolgozzon, de ennek részletszabályait pontosan ki kell dolgozni.



A törvény az orvosok átvezénylésére is keretszabályozást ad, mert kiszámítható megoldás kell arra, hogy akkor és ott legyen elég dolgozó, amikor és ahol kell. Ennek részleteit szintén ki kell még dolgozni - mondta az államtitkár, hozzátéve: a munkában továbbra is számítanak a Magyar Orvosi Kamara (MOK) javaslataira.



A hálapénz eltörlésével kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a MOK sarkos volt ebben a kérdésben, de a kormány elfogadta a javaslatát, a parlament pedig a társadalom nevében egyhangúlag megszavazta.



Horváth Ildikó a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában arról beszélt, hogy folytatódik az egészségügyi szakdolgozók béremelése: november elsején újabb húsz százalékkal nő a fizetésük.