Koronavírus-járvány

Operatív törzs: megváltoztak a belépés szabályai Romániába

A rendelkezés nem vonatkozik a két ország között ingázókra, a nemzetközi teherforgalomban történő beutazásra és átutazásra, valamint a gazdasági célú beutazásra. 2020.10.07 14:57 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kedden 23 órától megváltoztak a belépés szabályai Magyarországról Romániába, 14 napos karantént írtak elő a belépőknek - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a szerdai online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert alezredes ismertette: a rendelkezés nem vonatkozik a két ország között ingázókra, a nemzetközi teherforgalomban történő beutazásra és átutazásra, valamint a gazdasági célú beutazásra. Az új szabály nem vonatkozik azokra sem, akik csak 72 órát tartózkodnak Romániában és van egy, a belépést megelőző 48 óránál nem régebbi, negatív eredményű koronavírustesztjük.



Hozzátette: a karantén feloldását az annak elrendelését követő tizedik napon lehet kezdeményezni, ennek feltétele a karantén nyolcadik napján elvégzett, negatív eredményű koronavírus-teszt, és az, hogy a karanténban lévő ne mutassa a koronavírus-fertőzés tüneteit.



Kiss Róbert beszámolt arról is, hogy kedden 69 rendőri intézkedést kezdeményeztek közérdekű üzem megzavarása, valamint a kereskedelmi üzletekben és közintézményekben érvényes védelmi intézkedések megszegése miatt.



Mint mondta, 28 esetben intézkedtek azért, mert az emberek nem vagy nem megfelelően viselték a maszkot a tömegközlekedési eszközökön, a rendőrök 25 embert figyelmeztettek, hárman helyszíni bírságot kaptak. Az üzletekben és közintézményekben a védelmi intézkedések megszegése miatt 41 esetben intézkedtek a rendőrök, 36-an figyelmeztetést kaptak, egy embert helyszíni bírsággal sújtottak, néggyel szemben szabálysértési feljelentést tettek.



A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló kormányrendelet szeptember 21-ei hatálybalépése óta 904 esetben intézkedett a rendőrség a jogszabályban meghatározott védelmi intézkedések megszegése miatt - közölte.



Kiss Róbert elmondta azt is, hogy kedden az ország területén történő átutazásra vonatkozó szabályok megsértése miatt 45-ször intézkedtek a rendőrök.



Emlékeztetett: a rendőrség a közterületi szolgálat során ellenőrzi a zenés-táncos rendezvények megtartására, valamint a vendéglátóhelyek korlátozott nyitvatartására vonatkozó szabályok betartását. Mint mondta, kedden a vendéglátóhelyek korlátozott nyitvatartásával összefüggésben öt szabályszegést tapasztaltak.



Szólt arról is, hogy kedden 3023 hatósági házi karantént rendeltek el, ebből 350-et az ország területére belépőkkel szemben. Jelenleg 20 319-en vannak hatósági házi karanténban. A rendőrök kedden 8585 alkalommal ellenőrizték a karanténszabályok betartását, a karantén elektronikus ellenőrzéséhez kapcsolódó mobiltelefonos applikációra regisztráltak száma 1014.

Az alezredes a határforgalomról szólva közölte: a belépő teherforgalomban a röszkei autópálya-átkelőnél és Tompánál van három-három órás várakozás, a csanádpalotai autópálya-átkelőnél pedig kétórás várakozás. A személyforgalomban Záhonynál és Beregsuránynál kell két-két órát várakozniuk a Magyarországra belépni szándékozóknak.