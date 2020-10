Illegális bevándorlás

Bakondi: egyre többen próbálkoznak Magyarország határainál

Egyre többen próbálkoznak Magyarország határainál illegálisan bejutni az országba - közölte Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerda reggel az M1 aktuális csatornán.



Hozzátette: a legtöbben a szerb-magyar határon próbálkoznak, de növekedés van a magyar-román, illetve esetenként a magyar-horvát határhoz érkezők számában is. Az illegális bevándorlók átjutási módszerei közül az alagutakat emelte ki a főtanácsadó.



Rámutatott: 2020-ban az előző évhez képest nemcsak a próbálkozó illegális bevándorlók száma növekedett, de az embercsempészet miatt is több ügyet indítottak 2019-hez viszonyítva.



Idén 25 ezernél is több, míg tavaly egész évben 16 ezer illegális bevándorló próbált átjutni a magyar határon. Embercsempészet miatt tavaly 150, idén már 307 emberrel szemben indítottak eljárást - közölte Bakondi György.