Koronavírus-járvány

Szlávik: a favipiravirral kedvezőek a tapasztalatok a fertőzés korai szakaszában

2020.10.05 14:40

A koronavírus-fertőzés korai szakaszában kedvezőek a tapasztalatok a favipiravir hatóanyagú gyógyszerrel - nyilatkozta a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa vasárnap a közmédiának.



Szlávik János kiemelte: a favipiravir egy influenza kezelésére használható gyógyszer a Távol-Keleten, Magyarországon jelenleg kórházi körülmények között lehet adni a betegeknek. Azt mondta: Magyarországon elegendő mennyiség áll rendelkezésre belőle a betegek ellátására, de nemsokára itthon is megkezdődik a gyártása.



Hozzátette: adagolása a testsúlytól függ, naponta több tablettát kell beszedni. Úgy tűnik, nagyon kevés mellékhatása van, viszont gyorsan hat, a korai stádiumban kezelt betegeknél hamar elmúlik a láz és jobban lesznek - mondta.



Szlávik János a túlsúlyt is a koronavírus-fertőzés magas kockázati tényezői közé sorolta. Úgy fogalmazott: a járvány eleje óta ismert volt, hogy a koronavírus az idős, krónikusan betegekre jelent nagyobb veszélyt, és rizikófaktort jelent a szív- és tüdőbetegség, a daganat, valamint a dohányzás is.

A túlsúlyosokra - főleg az extrém módon elhízottakra - a főorvos szerint azért is veszélyesebb a fertőzés, mert nehezebben kapnak levegőt, és rosszabb az oxigénforgalmuk, mint a normál súlyúaknak, emellett nehezebb lélegeztetni is őket, ráadásul a túlsúly mellé gyakran sok más krónikus betegség is társul, például magas vérnyomás, cukorbetegség vagy szív- érrendszeri betegségek.



Közölte: többféle vakcinakutatás folyik a világon, és néhány vakcinát már törzskönyveztek. Magyarország az Európai Unió tagállamaként elegendő mennyiségű vakcinához jut majd hozzá, de erre - úgy tűnik -, a jövő év elejéig várni kell - tette hozzá Szlávik János.