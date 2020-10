Demonstráció

SZFE - Nyolcpontos megegyezési javaslatot tett az egyetem új vezetése

Többek között kétlépcsős bérfejlesztést, az intézmény jövőjéről szóló, átfogó egyeztetést, valamint az egyetemi épületek blokádját szervezők büntetlenségét ígérték a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) új vezetői abban az esetben, ha azonnal befejeződik az intézmény dolgozóinak sztrájkja és október 7-ig az épületek blokádja.



Novák Emil megbízott általános rektorhelyettes és Szarka Gábor kancellár az MTI-hez vasárnap eljuttatott, közösen jegyzett nyílt levelükben arra emlékeztetik az SZFE polgárait, hogy az egyetem eddigi történetének legnagyobb fejlesztése előtt áll, amely reményeik szerint nemzetközi értelemben is a legjelentősebb művészeti felsőoktatási intézmények közé emelheti az intézményt.



"Az egyetem megújítását 155 éves hagyományunkra alapozva, az intézmény közelmúltjának eredményeit is megtartva kell közösen elvégeznünk. Ennek előfeltétele a jelenlegi válsághelyzet mielőbbi megoldása annak érdekében, hogy megkezdődhessen az egyetem jövőjéről szóló párbeszéd" - fogalmaznak.



Novák Emil és Szarka Gábor az SZFE fenntartójával egyeztetve ezért felajánlják, hogy az egyetem főállású munkavállalói szeptember 1-jétől egységesen 10 százalékos bérfejlesztésben részesülnek oly módon, hogy a megemelt összeget a 2020. decemberben utalt fizetésükkel együtt kapják meg a teljes, négyhónapos időszakra vonatkozóan.



Vállalják továbbá, hogy sikeres megegyezés esetén 2021. január 1-jétől egységes bértáblát vezetnek be, melynek eredményeként további átlagos 15 százalékos bérfejlesztést hajtanak végre, az egyetem munkavállalói pedig a korábbi közalkalmazotti jogviszonyuk szerinti munkarendben dolgozhatnak tovább.



Ezen felajánlások teljesülésének feltétele, hogy az SZFE dolgozóihoz szóló sztrájkfelhívás további feltétel nélkül, azonnal kerüljön visszavonásra.



További feltétel, hogy az egyetemen folyó oktatás rendjének megzavarására és az egyetem létesítményei belső működésének akadályozására irányuló cselekmények (beleértve különösen a blokádot) legkésőbb október 7-én éjfélkor minden elemükben érjenek véget, az új egyetemi vezetők innentől visszavonhatatlanul léphessenek be az egyetemi létesítményekbe és álljon vissza a beléptetés eredeti rendje. Ezzel egyúttal biztosított lesz a bérszámfejtéshez, bérkifizetéshez, illetve az egyetem rendes működéséhez elengedhetetlenül szükséges más dokumentumok aláírása - áll a nyílt levélben.



A megállapodási javaslat szerint átfogó, széleskörű egyeztetések kezdődnek az SZFE jövőjéről a teljes egyetemi polgárság bevonásával, melynek tárgykörei között a tervezett fejlesztések és különösen az egyetemi autonómia kérdésköre is szerepel. Az egyeztetések részleteit a felek közös akarattal határozzák meg.

A hallgatói szerveződés eredményeként kialakult fórumok az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat keretein belül tovább működhetnek, ez azonban nem vezethet az oktatási tevékenység megzavarásához. Az oktatás rendjének mielőbbi helyreállításától függ ugyanis a tanulmányi félév folytatásának vagy felfüggesztésének kérdése - hangsúlyozza a dokumentum.



Az aláírók vállalják, hogy az SZFE vezetése az eddig kiadott közleményeiben és kommunikációjában tett vállalásának megfelelően nem tesz semmilyen lépést azon munkavállalók és hallgatók ellen, akik a tiltakozások megkezdése és az október 7. éjfél közötti időszakban akár szervezőként, akár megvalósítóként olyan cselekményben vettek részt, amelyek az egyetem működési rendjének vagy oktatási tevékenységének megzavarására irányultak.



"A válságkezelés fenti lépéseit az egyetem vezetése akkor tekinti magára nézve is kötelezőnek, ha annak valamennyi pontja, minden félre kiterjedően, egységesen érvényesül. Dolgozzunk közösen egyetemünk megújulása érdekében!" - zárul a Novák Emil és Szarka Gábor által jegyzett nyílt levél.