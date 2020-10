Koronavírus-járvány

Vita van a maszkgyártó gép áráról

A sátoraljaújhelyi börtönben üzembe állított gyártósort 210 millió forintért vásárolták, miközben 50 millióért is volt a piacon ilyen gép. 2020.10.04 10:58 ma.hu

Negyedannyiért is lehetett maszkgyártó gépet vásárolni áprilisban, mint amennyiért az állam vett ilyen berendezést. Ezt állítja a Momentum nyíregyházi képviselője, aki civilben orvosi berendezéseket forgalmaz. Hadházy Ákos független képviselő derítette ki, hogy a sátoraljaújhelyi börtönben üzembe állított gyártósort 210 millió forintért vásárolták, miközben 50 millióért is volt a piacon olyan gép, amely havi 2 milliónál is több maszk gyártására képes.