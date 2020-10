Koronavírus

A járványügyi szabályok betartására figyelmeztet Kásler Miklós

A járványügyi szabályok betartására hívja fel a figyelmet szombati Facebook-bejegyzésében az emberi erőforrások minisztere.



Kásler Miklós hangsúlyozza, hogy a járványügyi szabályok betartásával három célt is elérünk: megóvjuk magunkat és mások egészségét, működésben tarthatjuk az országot és kíméljük az egészségügyi ellátórendszert.



Ezek a legfontosabb célok, hiszen az élet védelmét és az egzisztenciális biztonságot garantálják - teszi hozzá.



Vélekedése szerint, ugyan a maszkviselés vagy éppen a lépten-nyomon történő kézfertőtlenítés sokak számára kényelmetlen lehet, ám ezek a kényelmetlenségek eltörpülnek az óvintézkedések és korlátozások hatásossága és eredményessége mellett.



Ugyanis a koronavírussal szemben most csak a körültekintés és a kellő óvatosság jelenthet védelmet - figyelmeztet.



Közlése szerint, a magyar egészségügy készen áll az előttünk álló időszak kihívásaira.



"Orvos-miniszterként tudom és vallom, hogy mindannyiunk érdeke elsődlegesen a megbetegedések és a fertőzés elkerülése" - fogalmaz a politikus.



"Tavasszal Magyarország sikerrel vette fel a küzdelmet a koronavírus-járvánnyal szemben. Ennek a nemzeti összefogás és egység volt a kulcsa, amelyre az elkövetkezendőkben is szükségünk lesz. Tartsuk be a járványügyi szabályokat és vigyázzunk egymásra! Együtt újra sikerülni fog!" - írja Facebook bejegyzésében a miniszter.