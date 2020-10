Koronavírus

Müller Cecília: a magas vérnyomás kockázati tényező

A magas vérnyomás önmagában is kockázati tényezőnek számít koronavírus-fertőzés esetén - hívta fel a figyelmet az országos tisztifőorvos az M1 aktuális csatornán szombaton.



Müller Cecília közölte, a magas vérnyomásban szenvedőknél sokkal súlyosabb a betegség lefolyása.



Az M1-en elhangzott, napról napra emelkedik a koronavírus miatt elhunytak száma Magyarországon.



A híradóban Müller Cecíliát idézve elmondták azt is: pénteken az elhunytak jelentős része valamilyen krónikus betegségben szenvedett. A legidősebb elhunyt 94, a legfiatalabb 55 éves volt. A tájékoztatás szerint a második hullámban legnagyobb számban továbbra is fiatalok fertőződnek meg.



Bővebben hamarosan!