Koronavírus-járvány

Varga Mihály: a járvány leküzdése után folytatódik az adósságcsökkentés

A kormány a koronavírus-járvány leküzdése után biztonságos, hosszú futamidejű, több lábon álló finanszírozással folytatja az államadósság csökkentését - mondta pénteki videóüzenetében a pénzügyminiszter.



Varga Mihály a közösségi oldalán közzétett felvételen hangsúlyozta, hogy a felelős, kiszámítható adósságkezelést a befektetők is értékelik, amit az is bizonyít, hogy a Global Capital kötvénypiaci portál rangos elismeréseket ítélt meg Magyarországnak. Elnyerte egyrészt a Közép- és Kelet-Európa legjobb kibocsátójának járó díjat, az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatóját, Kurali Zoltánt pedig a térség legjobb adósságkezelőjének választották.



A pénzügyminiszter szerint az elismerések értékét emeli, hogy azokat szakmai szempontok alapján, bankok, befektetők, kibocsátók szavazatával ítélték meg. A kormány erőfeszítéseit tehát a nemzetközi tőkepiac is egyre erősebben támogatja - tette hozzá.