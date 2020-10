Kultúra

Két felajánlást tett a dolgozóknak az SZFE új vezetése

Két felajánlást tett a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) új vezetése a dolgozóknak: januártól 15 százalékos béremelésben részesülnének és változatlan maradna a munkarendjük is.



A Novák Emil általános rektorhelyettes és Szarka Gábor kancellár által jegyzett, az MTI-hez is eljuttatott közlemény felidézi, hogy az SZFE sztrájkbizottsága szeptember 29-én két követelést támasztott a munkáltatóval szemben: 10 százalékos bérfejlesztést és az állami fenntartás idején irányadó munkarend fenntartását.



Az SZFE csütörtökön hivatalba lépett vezetése - az egyetem fenntartójának támogatásával - a sztrájkbizottság követeléseit meghaladó, átlagos 15 százalékos bérfejlesztést tart indokoltnak 2021. január 1-től. A munkarend változatlanságára vonatkozó követelést az SZFE vezetése elfogadja.



"Tekintettel arra, hogy a kilátásba helyezett dolgozói bérfejlesztés az SZFE sztrájkbizottsága által megfogalmazott követeléseket jelentősen meghaladja, illetve a munkarendre vonatkozó követelés is meghallgatásra talált, ezért az SZFE vezetése a fenti követelések vonatkozásában sztrájkbizottsággal a tárgyalást lezártnak tekinti, és megkéri az sztrájkban résztvevőket, hogy folytassák a munkát. Amennyiben a sztrájkbizottság ennek ellenére a sztrájk folytatása mellett döntene, úgy az SZFE vezetése semmisnek tekinti fenti ajánlatát" - olvasható a közleményben.



Mint írják, az SZFE új vezetése és fenntartó kuratóriuma továbbra is a párbeszédet tartja az a SZFE körül kialakult helyzet rendezése egyetlen lehetséges módjának és kész az azonnali konzultációra a megoldás érdekében.



Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtök délelőtti sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem jövő évi költségvetési támogatását illetően hárommilliárd forintról állapodtak meg, ez volt a kuratórium kérése és a kuratórium rendelkezhet az összeggel. Ez az összeg több mint kétszerese az intézmény eddigi költségvetésének.



A kormánynak egy lehetősége van az alapítványi fenntartású egyetemek esetében: a megfelelő források biztosítása, és ezt meg is tette - mondta. Megerősítette: a kormány megbízik a kuratóriumban, és komolyan veszi azt a törvényben rögzített szabályt, hogy a jövőben nem a kormány felügyeli az alapítványi kézbe adott felsőoktatási intézményeket.