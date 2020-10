Közlekedés

Egységes bérlettel lehet utazni vonaton, HÉV-en és buszon

Magyarország első, szolgáltatótól független helyközi bérletét vezeti be október elsejétől a MÁV, a HÉV és a Volánbusz a dél-pesti agglomerációban. A projekt Dunaharasztiban startol, az új zónabérlettel kiszámíthatóbbá, egyszerűbbé, kényelmesebbé válik a városban és térségében élők napi ingázása. Már csak a BKK hiányzik a nagy közös projektből.



A MÁV-csoport a Volánbusz integrálásával – a MÁV-START-tal és a MÁV-HÉV-vel közösen – a kormányzati szándékoknak megfelelően az összehangolt, hatékony forgalmi irányítás, utastájékoztatás, jegyértékesítési rendszer és menetrend bevezetését tűzte ki célul – írta a MÁV a friss közleményében.



Az egységes irányítás megteremtése teszi lehetővé, hogy a jövőben az ország valamennyi településén javuljon a közösségi közlekedési közszolgáltatás színvonala, a városi és elővárosi forgalom a környezetkímélő közösségi közlekedésre terelődjön át.



A jövő közösségi közlekedésében az átjárhatóság az egyik legnagyobb kihívás közlekedésszervezési, gazdasági és tarifa szempontokból is. A MÁV vállalatcsoportba tartozó MÁV-START, MÁV-HÉV és a Volánbusz első lépésként nyáron a Dunakanyarban vezetett be közös napijegyet a MAHART-tal. A kirándulásokhoz biztosított lehetőséggel két hónap alatt több mint kétezren éltek, a napijegy október végéig hétvégente és október 23-án vehető igénybe.

A közösségi közlekedési szolgáltatók közötti együttműködés következő mérföldköveként – az Innovációs és Technológiai Minisztérium engedélye alapján – október 1-jétől vásárolható meg a Dunaharaszti zónabérlet.



A zónabérlet szakít azzal a több évtizedes logikával, hogy bérletet kizárólag egyes szolgáltatók járataira lehet váltani. Használatával Dunaharasztiból Budapestre bármely közösségi közlekedési szolgáltatást kiválaszthatja az utas éppen aktuális úti céljához vagy az utazás konkrét időpontjához igazodva.



A három szolgáltató járatain felhasználható, 9580 forintba kerülő Dunaharaszti zónabérlet a dél-pesti agglomerációban kiválthatja a különböző útvonalakon közlekedő, más-más településrészeket érintő területen közlekedő járatokra érvényes, 30 napos dolgozóbérleteket.



Az utasok igényei ezzel a jelenleginél rugalmasabban szolgálhatók ki, akár saját megfontolásból, akár a közlekedésben bekövetkező esemény miatt a napi rutinjuktól eltérően választhatnak a három szolgáltató járatai közül külön menetjegy vagy bérlet (kivéve Budapest-bérlet) megváltása nélkül.



A Dunaharaszti zónabérletet a bevezetéskor a MÁV mobilalkalmazás új, „Térségi és városi jegyek” menüpontjában, elektronikus bérletigazolványhoz kötve és a vasúttársaság pénztáraiban lehet megvásárolni.



A három szolgáltató közel azonos távolságú, jellemzően a főváros közigazgatási határától 10 kilométeres díjövezetbe eső szakaszokat fed le a területen, ezért a 9580 forintos zónabérlet a 10 kilométerre érvényes dolgozóbérlet árának felel meg.



Az új termék Budapest-bérlettel a Dunaharasztin megálló vonatokon Soroksártól; a 632-es, 633-as, 654-es, 655-ös, 656-os, 660-as és 661-es Volánbusz-járaton, továbbá a H6-os HÉV-en Milleniumteleptől Dunaharaszti külsőig Budapest-bérlet nélkül is érvényes.



A MÁV-csoport a megrendelő minisztériummal közösen a következő hónapokban értékeli a zónabérlet bevezetésének tapasztalatait. A vasúttársaság megvizsgálja a tanuló zónabérletek bevezetésének és más elővárosi térségben hasonló konstrukció alkalmazásának a lehetőségét is. Az intézkedés a teljes tarifaközösség felé vezető első lépés, a tervek szerint 2022-től egyfajta bérlettel vagy jeggyel lehet majd utazni bármelyik államilag finanszírozott közösségi közlekedési eszközön.