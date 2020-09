Állati

Fiókával ünnepelte harmadik születésnapját Kurszán, a kútból kimentett parlagi sas

2020.09.30 10:53 ma.hu

"Kurszán" 2017-ben kelt ki a tojásból egy Hevesi-síkon található fészekben, itt kapott jelölő gyűrűt az év június 30-án. Testvérére egy hátizsákként viselt jeladót is helyeztek a szakemberek a RaptorsPrey LIFE program keretében. A jeladós madár sajnos nem sok adattal szolgálhatott, tetemét és levágott jeladóját szeptemberben találták meg a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrei. "Kurszánnak" nagyobb szerencséje volt, hiszen amikor testvére műholdas adóját keresték, a csapat csak úgy belenézett egy közelben lévő, már használaton kívüli régi kútba, amiben egy egészségesnek tűnő fiatal parlagi sas gubbasztott egy kiálló faágon.



Elképzelhető, hogy őt is azok dobták a kútba, akik a testvérét elpusztították - írja közleményében az MME. A kútból kimentett sas új születésnapja szeptember 5-ére esett, megmentői nevezték el "Kurszánnak" (ez a régi magyar férfinév eredetileg "keselyűt" jelent). A legyengült fiatal hím madár a jászberényi Sasközpontba került, a gondozóknak négy hónapjába telt, mire elengedéshez megfelelő állapotba hozták a sast. A szerencsésebb folytatás reményében "Kurszánt" a szintén mentett "Hanssal" együtt engedték el, immáron jeladóval a hátán, 2018. január 16-án.



A műholdas nyomkövetőnek köszönhetően tudható, hogy "Kurszán" azóta bejárta a Kárpát-medencét. 2019 tavaszán megpihent és elfoglalt egy ősi sasterritóriumot a Vértesben, ahol egyedül maradt egy öreg tojó. Fészket ugyan foglaltak, de "Kurszán" ekkor még csak két éves volt (a nagy testű madárfajok három-öt év alatt érik el az ivarérettséget), valószínűleg ezért nem volt költés. További barangolásai után 2020 tavaszán visszatért a vértesi territóriumba, de pár naponta rendszeresen ellátogatott egy 160 km-re levő osztrák területre is. Végül Nyugat-Szlovákiában állapodott meg, ahol a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel (MME) is évek óta együttműködő Raptor Protection Slovakia szakemberei találták meg a fészkét, amit egy nála egy évvel idősebb tojóval épített. Itt a többi sashoz képest két héttel később kezdtek el költeni, de végül egy fiókát sikeresen felneveltek. Így ünnepelte harmadik születésnapját "Kurszán", aki a kalandos kezdés után remélhetően még sok évig élheti a sasok szokásos hétköznapjait, számunkra is rengeteg értékes adatot szolgáltatva.



Címlapfotó: Ferenc Attila, BNPI