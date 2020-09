Járvány

Koronavírus: vörös listára tette Magyarországot az EU

Négy újabb országot, köztük Magyarországot jelölt vörös színnel a koronavírus-térképén az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) - számolt be a 24.hu a CNN nyomán.



Kedden Hollandia, Izland és Dánia mellett Magyarország is vörösre színeződött az ECDC térképén. Ezekben az országokban az elmúlt két hétben a 100 ezer főre vetített új fertőzöttek száma meghaladta a 120-at.



A listán egyébként jelenleg összesen 9 ország szerepel (a zárójeles értékek a 100 ezer főre vetített új esetek száma látható az elmúlt két hétre vonatkozóan): Spanyolország (320), Csehország (267), Franciaország (235), Luxembourg (189), Belgium (171), Hollandia (171), Izland (128), Dánia (128), Magyarország (127).



Mindez azt is jelenti - teszi hozzá a 24.hu -, hogy Európában jelenleg hazánkban a kilencedik legrosszabb a járványügyi helyzet.



Bár az ECDC besorolása közvetlenül nem jár következménnyel (csak besorolás jellegű), a legtöbb EU-s tagország figyelembe veszi a járványügyi intézkedéseik meghozatalakor.