Koronavírus-járvány

M1: zökkenőmentes a szakemberek átcsoportosítása a Szent László Kórházba

Zökkenőmentes a szakemberek átcsoportosítása a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetbe (Szent László Kórházba) - hangzott el az M1 aktuális csatorna szombat kora esti híradójában.



A műsorban ismertették, hogy a kórházban három intenzív részleget alakítottak át a koronavírusos betegek ápolására.



Bobek Ilona, az aneszteziológiai osztály főorvosa azt mondta az M1 stábjának, hogy a más kórházakból átcsoportosított szakembereket felkészítik, betanítják.



A feladatokat, úgy oldják meg, hogy egy tapasztalt és egy külsős szakembert párba állítanak.



Szarka Tibor, az infektológiai osztály vezető ápolója azt mondta, 180 ágyon kezelnek fertőzött betegeket, de egyre több pácienst hoznak.

Máshogyan látja a helyzetet egy elkeseredett ápolónő

Tisztelt Urak odafent! Elég a személyzet ? Akkor miért rendelik át a kollégákat másik kórházban. Eddig se voltunk elegen. Hogy gondolják ,hogy a maradék intenzíves nővérgárda eltud látni egyszerre 5-6 lélegeztetett beteget. Van fogalmuk milyen etikátlan ilyen felelősséget akasztani az amúgy is kizsigerelt, fáradt nővérekre, orvosokra. Évek óta erről beszéltünk. Önök mégse hallottak minket. Most pedig tőlünk várják a csodát Önök, a családtagok, a hozzátartozók. Éhbérért dolgoztunk évek óta, rengetegen több állásba. Ideje lenne elgondolkodni, megfizetni, megbecsülni a maradék állományt. Több kolléga felmondott tavasz óta, most a többi is tervezi. Önök meg nap mint nap hazudnak az emberek arcába. Herdálják a pénz, miközben az egészségügy romokban hever. Én úgy gondolom, rendezzék ezt az áldatlan helyzetet. Rakják vissza az ellopott pénzeket vagy mondjanak le végre. Mielőtt a magyar emberek nagyrészét veszélybe sodorják.