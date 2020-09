Média

Szexuális zaklatással vádolták a kormányközeli lapok Újbuda polgármesterét - minden pert megnyert

Dr. László Imre pert nyert a 888, a Magyar Nemzet, a Pesti Srácok, a Ripost, a TV2 és az Origo ellen is. 2020.09.26 17:44 ma.hu

"Egy év kellett, hogy a bíróság tisztázzon a fideszes rágalomhadjárat alól" – írta szombaton kiadott közleményében Dr. László Imre, a Demokratikus Koalíció (DK) politikusa.



Újbuda polgármestere, a DK elnökségi tagja emlékeztetett: a "kormánypropaganda" a tavalyi önkormányzati választás kampányában azzal vádolta meg, hogy korábban szexuálisan zaklatta egyik kolléganőjét.



"A képtelen vádak már az első napokban hiteltelennek bizonyultak, azóta pedig az összes sajtópert megnyertem a kormányzati propaganda ellen. Pert nyertem a 888, a Magyar Nemzet, a Pesti Srácok, a Ripost, a TV2 és az Origo ellen, utóbbi ellen kettőt is. Ezek a perek mostanra zárultak le, tehát nagyjából egy év kellett ahhoz, hogy a bíróság tisztázzon a fideszes rágalomhadjárat alól" – fogalmaz László Imre, aki kiemeli:



"Orbán Viktor álhírterjesztőinek mindegy, hogy végül veszíteni fognak-e a bíróságon, vagy kártérítést kell-e fizetniük. Számukra mindegy, hogy a megtámadott fél egy év múlva a bíróságon tisztázni tudja magát, hiszen ez utólag nem változtat a lejáratással elért választási eredményeken."



A Media1 cikke szerint csak tavaly 158 sajtó-helyreigazítási perindult a kormányközeli médiumok ellen, és ezek közül 80 alkalommal el is marasztalták őket. A másik oldalon, a kormánykritikusnak tartott sajtótermékek körében összesen 87 per indult, és mindössze 13 esetben marasztalták el őket.



A legtöbb sajtó- helyreigazítási pert kapott médiumok

- origo.hu szerkesztősége: 33 darab

- pestisracok.hu szerkesztősége: 31 darab

- TV2 szerkesztősége: 23 darab



A legtöbb sajtó-helyreigazítási pert elvesztett médiumok

- origo.hu szerkesztősége: 21 darab

- pestisracok.hu szerkesztősége: 11 darab

- TV2 szerkesztősége: 8 darab.